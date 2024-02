Najbolji teniser svih vremena poslao poruku norveškom fudbaleru

Izvor: YouTube/TODAY/Twitter/Cfcnicco

Novak Đoković odgovorio je Erlingu Holandu na lijepe riječi koje je izgovorio o njemu. "Hvala ti brate", napisao je Srbin nakon što je do njega došla izjava norveškog golgetera da se divi uspjesima srpskog tenisera.

"Volim Đokovića. Mislim da je dobar, dosledan sebi i da je nevjerovatno to što je ostvario, došavši niotkuda, iz svoje zemlje. Biram Đokovića", rekao je Erling Holand u izjavi za podkast Mančester sitija.

I ove riječi golgetera prvaka Evrope i Premijer lige dokazuju ko je za mladu generaciju sportskih asova "Broj 1" i ka kome gledaju kada traže svoje idole. Novak je i u 37. godini na najvišem nivou, prošle godine osvojio je tri grend slem trofeja, a minulog januara je na Australijan openu stao u polufinalu, u velikoj borbi protiv Janika Sinera, koji je potom i osvojio titulu u Melburnu.

Za to vrijeme, Holand je prema mišljenju mnogih nepravedno uskraćen za nagradu najboljeg igrača godine u izboru FIFA, jer je ona pripala Lionelu Mesiju, iako je Holand prošle sezone igrao čudesno i bio daleko najbolji centarfor Evrope. Predvodio je Mančester siti do titula prvaka Engleske i osvajača Lige šampiona, a za to vrijeme je očigledno pratio uspjehe i karijeru najvećeg tenisera svih vremena.

I među njima već postoji veliko poštovanje.