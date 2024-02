Težak poraz od Srbije je doveo crnogorske vaterpoliste u situaciju da u posljednjem meču grupe C na Svjetskom prvenstvu igraju ključnu utakmicu.

Japanci su promijenili način igre i moramo da budemo spremni na to da će se možda vratiti svom stilu. Da odreagujemo ako do toga dođe, jer su sa njima svi imali problema kada tako igraju. Imali smo ih i mi", rekao je selektor "ajkula" pred ključan duel za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, prenose Vijesti.

Rival je Japan u petak u sedam ujutru po našem vremenu, "ajkule" moraju da pobijede da bi se plasirale u osminu finala. Eventualni poraz bi značio eliminaciju, značio bi i da nema ništa od plasmana na Olimpijske igre...

Do drugog mjesta može u slučaju trijumfa, uz pobjedu Srbije nad Amerikancima...

"Protiv Srbije smo imali veliki broj šansi do treće čevrtine, kod rezultata 6:4 i 7:4 za Srbiju. Nismo bili skoncentrisani, nismo izdržali duele jedan na jedan - oni su koristili svoje šanse, mi naše kontranapade i napade s igračem više nismo", rekao je selektor Vladimir Gojković.

Posebno boli to što je Crna Gora izgubila bez reakcije.

"Ne može da se opravda ono što sam se desilo posljednjih desetak minuta kada smo dozvolili da izgubimo velikom razlikom. To je ono što nikada ne smije da se desi, mora da se ostane u igri do kraja. To je problem koji se pokazao kao ozbiljan, ali nemamo puno vremena, čeka nas važan meč", istakao je Gojković, što prenose Vijesti.

Japan je autsajder, ali...

Mladi Jovan Vujović vjeruje da će ekipa reagovati nakon teškog poraza.

"Izgubli smo neočekivano ubjedljivo, sigurno da Srbija nije toliko bolja koliko rezultat pokazuje. Ušla je jače u meč, mi nismo ispoštovali neke stvari u odbrani i napadu i rezultat je epilog toga. Japan? Favoriti smo, od toga ne smijemo da bježimo. Očekujem pobjedu, a svi znamo koliko bi nam ona značila. Moramo da se podignemo poslije onakvog poraza, vjerujem da je to bio "udarac" koji će nas oporaviti i poslije kojeg ćemo nastaviti jače", zaključio je vaterpolista Jadrana, navode iz Vijesti.