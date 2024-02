Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Srbije (14:6) u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Dohi.

Izvor: Mina/wpolo.me

"Ajkule" u narednom kolu moraju da savladaju Japan, kako bi obezbijedile plasman u osminu finala vaterpolo Mundijala.

U slučaju da Crna Gora savlada Japance, a Srbija bude bolja od SAD, onda bi ekipa Vladimira Gojkovića sa druge pozicije otišla u osminu finala.

Crna Gora je danas igrala veoma loše. Od početka je Srbija kontrolisala meč, povela 4:0, a "ajkule" do prvog gola stigle u finišu prve četvrtine kada je precizan bio Đuro Radović - 4:1.

Imala je Crna Gora problema u igri, naročito sa igračem više, pa je, poslije gola Strahinje Rašovića, Srbija ponovo došla do plus četiri - 5:1.

Naša reprezentacija je krajem prvog i početkom drugog poluvremena, preko Jovana Vujovića i Stefana Vidovića prišla na minus dva (6:4). Potom su "ajkule" imale napad za minus jedan, ali je Vasilije Radović pogodio prečku, da bi nakon toga Srbija sa dva vezana gola ponovo otišla na plus četiri (8:4) i do kraja samo uvećavala prednost do maksimalnih 14:6.