Tejlor Fric je na konferenciji za medije pričao o Novaku Đokoviću.

Izvor: YouTube/screenshot/Australian open

Tejlor Fric spriječio je reprizu finala Australijan opena. Pobijedio je Stefanosa Cicipasa i zakazao okršaj sa Novakom Đokovićem u utorak za mjesto u polufinalu prvog grend slema sezone. Po završetku tog meča je na konferenciji za medije pričao i o srpskom asu.

Prvo je prokomentarisao duel sa Grkom. "Srećan sam, odigrao sam dobar meč, posebno sam srećan zbog poslednja tri gema u meču, kao da sam bio u transu i da sam znao tačno kakav udarac da izaberem, odavno se nisam tako osjećao", počeo je Fric.

Njemu su potom preneijli Novakove riječi o tome da "podloga odgovara Fricu" i da "vjeruje u pobedu ako bude igrao na svom nivou". Biće to njihov deveti duel, svih osam dobio je Srbin. "Ako pobijedim nekoga osam puta, onda bih se i ja osjećao pun sampouzdanja, ne mogu da ga krivim što je to rekao. Uslovi su bolji ovde za mene od US opena i Sinsinatija. Jedini dobar meča koji sam odigrao protiv njega bio je u Torinu krajem 2022. godine i tada sam servirao za drugi set, bio sam blizu. Igrao sam baš loše protiv njega u ostalim mečevima. Imam još bolji nivo koji mogu da pokažem na mečevima protiv njega. Da ponovim nešto kao protiv Cicipasa."

Vidi opis I JA BIH REKAO ISTO ŠTO I NOVAK DA SAM TO USPIO! Amerikanac se plaši Novaka: "Protiv njega je drugačije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 8 / 8

U osam dosadašnjih okršaja Novak je izgubio samo dva seta, vodi sa 18:2 u setovima. "U našim prethodnim mečevima nije imao nikakav razlog da mijenja svoju strategiju i igru, uvijek je išlo na njegov način. Sa nekim drugim igračima sam imao mečeve gde nekad dobijem, nekad izgubim. Protiv njega je drugačije, svaki put je otišlo na njegovu stranu."

Ne krije Tejlor da je zadovoljan igrama koje pruža. "Igrao sam još dosta dobrih mečeva na slemovima, samo možda ne protiv igrača koji su tog visokog kalibra kao što je Stefanos. Odigrao sam baš dobro. Od kada sam saznao da ću igrati sa njim znao sam da mi odgovara njegov stil igre i da moj plan igre može da bude dobar i da odgovara mojoj igri. Osjetio sam se pun samopouzdanja i vjerovao sam da mogu da dobijem. Imao sam osjećaj da mogu da odigram dobro. Bio sam fokusiran, osetio sam kao da ne mogu da promašim. Volio bih da znam kako uvijek da budem u takvom ritmu", zaključio je Fric.