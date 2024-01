Malo je tenisera poput Adrijana Manarina, narednog protivnika Novaka Đokovića.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Novak Đoković u nedjelju prije zore prema vremenu u Srbiji igra meč osmine finala Australijan opena protiv Francuza Adrijana Manarina. Francuski teniser (35) godinu je mlađi od Noleta i jedan je od najživopisnijih igrača na turniru. Prije svega, ljubitelje tenisa zabavlja njegov običaj da nikad ne želi da zna ime sljedećeg protivnika dok ne krene na meč, ili malo prije toga. Zbog toga je u petak, posle pobjede protiv Amerikanca Bena Šeltona, zamolio spikera Australijan opena da ga u toku intervjua nasred terena ne pita za sljedećeg protivnika, niti da mu otkriva ko je to.

"Mislim da mi nije potrebno da se spremam za takve mečeve. Mnogi igrači vole da igraju na treningu protiv ljevorukog tenisera kad se spremaju za ljevorukog rivala, isto tako se i na treninzima sa dešnjacima spremaju za one koji igraju desnom rukom... Mislim da je to s*anje. To je jedan od razloga zašto se mučim da nađem sparing partnere, jer ljudi vole da budu baš, baš intenzivni u pripremama za meč. Oni žele da sve bude perfektno, ali ja nisam takav. Što se mene tiče, to nije toliko bitno i pokušavam da što kasnije saznam protiv koga igram, jer ne želim da previše razmišljam o tome. Hajde da kažemo da obično saznam sat pred meč. Uoči meča protiv Šeltona sjedeo sam u restoranu i provjeravao sam na kojem terenu igraju moji prijatelji Nikola Mai i Eduar Rože-Vaslen i onda sam ugledao na ekranu svoj meč. Pomislio sam 'Vau, sada znam'".

Iako je po uobičajenim kriterijumima on odavno "veteran", činjenica je da u posljednje dvije godine osvojio četiri od svojih pet ATP titula, da se tako popeo na svoje rekordno, 19. mjesto na ATP listi... U čemu je tajna? "Počeo sam da pijem tekilu. To mi pomaže da ne razmišljam mnogo. Nekad je potrebno samo odmorite mozak i da ne razmišljate o prošlosti. Ne gledajte za sobom i idite napred", govori Manarino.

U prethodna tri kola, Francuz je na Australijan openu redom pobijedio Stena Vavrinku u pet setova, Španca Đaumea Munara takođe u pet, a onda je u isto pet setova pobijedio i Bena Šeltona. Da li će u noći između subote i nedjelje ponovo odigrati dramatičan meč? Pita se i Novak Đoković, a bilo bi interesantno vidjeti Manarinov izraz lica kada bude shvatio da će naspram sebe imati najboljeg tenisera svih vremena, desetostrukog i aktuelnog šampiona Australijan opena. Pobjednik tog meča igraće u četvrtfinalu protiv pobjednika duela Tejlor Fric - Stefanos Cicipas.