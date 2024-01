Vaterpolisti Crne Gore poraženi su od Španije 14:12 u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva u Hrvatskoj.

Izvor: MONDO

"Ajkule" su poražena je rezultatom 14:12 od jednog od favorita takmičenja- Španije.

Crna Gora je sve vrijeme bila u minusu protiv favorita, ali je sve do sredine posljednje četvrtine i bila u igri - nakon toga je do izražaja došlo i to što su redom zbog ličnih grešaka otpadali Aljoša Mačić, Aleksa Ukropina i Vasilije Radović.

Dok su španci slavili 14:12 i nanijeli izabranicima Vladimira Gojkovića prvi poraz na Evropskom prvenstvu.