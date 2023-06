Mini seriju kontrolnih mečeva na Škveru, vaterpolisti Crne Gore otvorili su sigurnom pobjedom nad Francuskom.

Izvor: MONDO

Završilo je 12:8, a “ajkule” su posebno blistale u prvoj i trećoj četvrtini.

“Francuska je dobra reprezentacija, koja je imala dobro Evropsko prvenstvo. Dosta dobro se znamo, bio je težak, agresivan meč s obje strane. Nismo imali dobru realizaciju sa igračem više i zbog toga možda nismo ranije riješili pitanje pobjednika. Mogu reći da je plivanje bilo dobro, kao i agresivnost i želja. Kad pogledamo snimak napravićemo sigurno i bolju analizu”, rekao je Gojković.

Pohvalio je selektor i ambijent…

“Vaterpolo na otvorenim bazenima mnogo ljepše izgleda. Sigurno je igračima to značilo. Vidjelo se to već po ulasku u prvu četvrtinu. Svakome je dodatna motivacija da igra pred ovakvom publikom. Vjerujem da će protiv Hrvatske biti još i više, kao i u utakmici poslije, ponovo protiv Francuske. Imali smo nekih problema sa povredama, ali vjerujem da će to proći i da ćemo imati sve igrače na raspolaganju”, zaključio je Gojković.

Najefikasniji igrač Crne Gore bio je Vasilije Radović sa četiri postignuta gola.

“Jako lijep meč pred punim tribinama. Dobra provjera za nas pred Svjetsko prvenstvo. Francuska i Hrvatska su dvije odlične ekipe. Protiv Francuske smo od početka nametnuli naš tempo i našu igru. Mislim da smo odlićnom energijom i zalaganjem uspjeli da održimo prednost tokom cijelog meča. Nismo dozvolili Francuzima da nas stignu i da uđe meč u neki egal. Tako da sam zadovoljan ovom pobjedom”, naglasio je Radović.

Igrač Jadrana govorio je i o napornim pripremama za Svjetsko prvenstvo u Fukuoki, koje se igra od 16. do 29. jula.

“Imali smo teške pripreme u Trebinju. Za nas igrače iz crnogorskih klubova ove je sedma sedmica priprema. Dosta teškog napora i rada je iza nas. Nadam se da će se sve to isplatiti i da će u Japanu biti sve kako treba”.

Crna Gora će se 29. juna sastati sa Hrvatskom, a dan kasnije odigrati još jednu utakmicu protiv Francuske. Biće to posljednje provjere pred put u japanski grad Kašivazaki, gdje će naša selekcija odraditi posljednju fazu priprema za šampionat svijeta.