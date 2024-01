Rafael Nadal pričao da mu je najveći rival Rodžer Federer i objasnio zašto to rivalstvo uspijeva da nadmaši i ono sa Đokovićem.

Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia

Novak Đoković nerijetko u intervjuima ističe da mu je najveći rival (bio) Rafael Nadal, prosto odigrali su 59 mečeva od čega mnogo finala, epskih duela poput onog u Australiji 2012. godine koji je trajao skoro šest sati, međutim Španac kao da to pokušava da "gura pod tepih".

Prosto, njemu je najveću slavu i popularnost tokom karijere donijelo rivalstvo sa Rodžerom Federerom, tako da je u intervjuu za španski list "El Pais" otkrio zašto se više o tome priča... Preciznije, upitan je da prokomentariše zašto se toliko potencira "Fedal", a daleko manje rivalstvo Đokovića i Nadala ili Đokovića i Federera, kada smo i tu vidjeli nezaboravne mečeve, i to protiv tenisera koji ima najviše grend slem titula u istoriji.

A OVO? Federer i Nadal su inače odigrali 40 mečeva i 24 je dobio Nadal. U duelima sa Đokovićem, Nadal ima skor 29-30.

"Nekoliko faktora je u pitanju", počeo je Rafael Nadal i potom dao misteriozan odgovor koji bismo voljeli svi da nam rastumači u budućnosti: "Neke od njih neću reći, jer mi je teško i nije na meni da ih komentarišem".

"Što se tiče tenisa, u pitanju je velika razlika u stilovima kod Federera i mene. Federer je bio perfekcija u estetskom smislu, to je vrhunac elegancije i tehnike. Imam i ja dobru tenisku tehniku, kao i mnogi teniseri, ali to nije isto kao kada je u pitanju čist estetski stil tenisa, to su dvije različite stvari, kod Federera je u pitanju impresivna i lijepa elegancija. Kada sam ja došao u teniske vode, već je bio najbolji na svijetu, a onda je dobio rivala duge kose nevjerovatnog fizičkog izgleda. Dakle, bila je to elegancija protiv ratnika", objasnio je Nadal narativ koji se stvorio u javnosti.

Vidi opis ZAŠTO MI JE FEDERER VEĆI RIVAL OD NOLETA? SAD ĆU VAM REĆI! Nadal se "ujedao" za jezik, a ovo BOLJE da nije rekao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: FoNet/AP/Trevor Collens Br. slika: 20 20 / 20

"To je bila kombinacija dve različite vrste ličnosti i različitih stilova. Uz to, igrali smo mnogo puta najvažnije mečeve i pretvorili naše rivalstvo u nešto što je veće od svakog drugog teniskog meča", dodao je Nadal i rekao da je Federer oduvek bio teniser koji ga je najviše impresionirao i uzbiđivao.

"Uzbuđen sam bio i dok sam gledao Federera protiv Đokovića, na kraju krajeva - tenis je emocija, emocija je ono što me privlači da gledam tenis".

Uprkos ovakvim komentarima, Novak Đoković je nedavno poželio Rafaelu Nadalu sve najbolje po povratku u tenis i istakao je da se nada da će imati priliku da odigraju makar još neki meč, pošto se Španac približava penziji. Prema riječima Đokovića, najviše bi volio da to bude na Rolan Garosu, da to bude "poslednji ples".