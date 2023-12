Olga Danilović nije krila koliko je oduševljena prilikom da zaigra sa najvećim ikada!

Olga Danilović je ostvarila svoj san - igrala je konačno sa Novakom Đokovićem! Kao što je i sam Novak rekao dugo su pričali o tome da žele da se negjde pojave zajedno na terenu, a ta želja im se ostvarila u novogodišnjoj noći u Pertu. Na junajted kupu su u dramatičnom meču miks dubla savladali rivale iz Kine, a nakon poslednjeg poena vidjeli smo njihov dug i emotivan zagrljaj.

Kada su novinari došli da intervjuišu pobjednike Novak je uziknuo: "Prvo dame!", a emotivna Olga je odmah priznala da joj je meč sa Novakom ispunio dugogodišnju želju.

"Ovo je bila moja najveća želja da igram sa Novakom i da pobijedim, tako sam srećna. Prvo, hvala vam svima što ste ostali ovdje i što ste ovde sa nama na novogodišnje veče. Dala sam sve od sebe, to znam i tako sam srećna što ovako završavam ovu godinu, ne može biti bolje. Ne postoje reči da to opišem, on je najveći ikada i zaista ne mogu to da opišem. Nemam riječi, ugledam se na njega otkako sam prvi put uhvatila reket", rekla je emotivna Olga Danilović.

Srbija sledeći meč igra sa Češkom i tu ćemo morati da pobijedimo ako želimo prolaz dalje, a Olga će imati teži posao od Novaka pošto će joj rivalka biti sedma na VTA listi i finalistkinja Vimbldona Marketa Vondrušova.

