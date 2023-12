Crnogorske rukometašice su doživjele poraz u pretposljednjoj utakmici na Svjetskom prvenstvu - bolja je bila Holandija 28:25, pa će "lavice" u nedjelju od 13 sati igrati za sedmo mjesto protiv Češke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Prezadovoljna sam i preponosna kako je tim odradio posao i u ovom meču", rekla je selektorka "lavica" poslije poraza od Holandije.

Crna Gora je u prvom poluvremenu imala i pet golova prednosti, kasnije je nadigrana.

"Oko 45 minuta smo igrale dobro, u prvih 20 čak i odlično. Onda nas je nekoliko situacija, promašenih šuteva i penala, poremetilo i učinilo da ne odemo sa kojim golom prednosti na odmor", rekla je selektorka Bojana Popović.

Potrošnja je velika, naše igračice nisu mogle da nastave u istom ritmu, prenose Vijesti.

"Kasnije sam osjetila da su pojedine igračice umorne, prije svih se to vidjelo kod Itane Grbić koja vodi napad i stvara mnogo situacija za pivotkinje, krila i ostale bekove. Umorila se ona i napad je stao, protivnice su to iskoristile da odu na dva-tri gola razlike. Dobro da smo ostale zdrave, a kod Tanje Brnović, Itane i Nine Bulatović je sigurno umor veliki i to ostavlja posljedice na igru cijele ekipe. Na kraju sam prezadovoljna i preponosna kako je tim odradio posao i u ovom meču", istakla je Bojana.

Protiv čehinja se traži trijumf.

"Želimo da maksimalno odradimo posao. Nadam se da će se djevojke oporaviti, vjerujem da ni Čehinje neće biti svježe, ali cilj je da odigramo dobru utakmicu i da pobjedom završimo turnir", zaključila je selektorka.