Ona kaže da je ovo bila teška utakmica, gdje su tokom čitavog meča imali neko opterećenje.

Da je Itana Grbić bila za nijansu preciznija desetak sekundi prije kraja meča protiv Hrvatske, rukometašice Crne Gore bi bile za korak bliže četvrtfinalu, prenosi CdM.

Nažalost, “lavice” su na startu glavne runde izgubile od Hrvatske 26:25, a nakon susreta u Skandinavijum dvorani selektorka Bojana Popović konstatovala je da je utakmicu odlučila jedna lopta.

“Strašno teška utakmica. Tokom čitavog meča imali smo neko opterećenje, što mi je nerazumljivo. Tek u posljednjih 15 minuta smo sa par nižih igračica i sa dva pivota pronašli ritam, dotad smo se mučili u napadu i mislim da je to bio najveći problem danas. Neke situacije smo dobro rješavale, neke nismo, ali na kraju je jedna lopta odlučila. Veliki hendikep je i povreda Marte Batinović, za nju je šampionat izgleda završen, mislim da je i to uticalo da danas ne dođemo do pozitivnog rezultata”, rekla je Popović za RTCG.

Crna Gora u drugom kolu grupe I igra protiv Senegala. Duel je u subotu od 15.30 časova.