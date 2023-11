Dva puta Superbol šampion, dva puta MVP Superbola i dva puta MVP NFL-a. Sve sa jednim parom gaća!

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Jedan od najvećih superstarova u NFL-u Patrik Mahoums otkrio je prilično šokantan detalj, a to je da je na svakom meču svoje dosadašnje karijere u ligi nosio isti donji veš! S obzirom da je kvoterbek Kaznas Siti Čifsa u ligi od 2017. godine to deluje kao priličan broj utakmica...

To je prvo otkrio Čed Hene, dugogodišnji rezervni kvoterbek Kanzasa. Hene koji je kao Mahomsova podrška osvojio dva Superbola i koji mu je bio rezerva od 2018. do ove godine u februaru je otkrio: "U nedelju uvek nosi isti donji veš To mora da je nekakvo sujeverje i da to radi za sreću!"

Ipak to više nije glasina, jer je gostujući kod čuvene braće Pejtona i Ilaja Meninga i sam Mahoums otkrio da je to istina. Kada mu je supruga kupila gaće koje su mu se jako svidele, rešio je da ih nosi na utakmicama!

"Prvo mi ih je moja supruga Britani uzela , tako da se ne šalim sa vama, moram da ih nosim. Kada sam ih obukao u mojoj prvoj sezoni imali smo prilično dobre rezultate. Tako da ih sada nosim samo na utakmicama i nisu mnogo iznošene. Nije to prljav donji veš, perem ga", rekao je on.

Ipak, ni pranje nije toliko često jer, kako kaže Mahoums, ne može valjda da ih pere kada njegov tim pobedi! "Perem ih s vremena na vreme, ali ako smo u seriji pobeda ne mogu valjda da ih operem? Moram da nastavim sa njima dok pobeđujemo. Moram da nastavim sa tim sujeverjem", rekao je on.

Ako vas zanima kada je poslednji put Kanzas Siti izgubio to je bilo 29. oktobra kada su Denver Bronkosi bili bolji od njih 24:9. S obzirom da je to bio tek drugi poraz ove sezone nije mnogo puta opran veš u kući Mahoumsa...