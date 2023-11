Jedan od najkontroverznijih MMA boraca u regionu Vaso Bakočević opet u centru pažnje.

Izvor: Youtube/Psycho TV by Vaso Bakočević/Screenshot

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević (34) poražen je i u drugom meču protiv Franciska Barija, pošto ga je "Kroata" u Beogradu natjerao da tapne i preda meč. Taj meč izazvao je mnogo pažnje regionalne javnosti i zaljubljenika u MMA, a Bakočević i Kroata oglašavali su se i nakon borbe objavama na društvenim mrežama.

U svojoj drugoj objavi, Bakočević je zaprijetio novinarima! Po njegovim riječima, izvještavanje o borbi nije bilo fer jer je njegov rival jedva preživio meč, a u budućnosti će "zavrtati uši" novinarima koji mu budu tražili izjave i intervjue.

"Novinarske smrdine koje me mole za intervjue i posle stavljaju jajarske naslove kao da me onaj papan izdominirao i poigrao se sa mnom, a ne jedva preživio i pobijedio, sledeći put će dobiti intervju, ali prije toga ću im zavrtati uši i onda će mjaukati i meketati, a to ćemo snimati mojom kamerom. Jajare raspale", napisao je Vaso Bakočević

Bakočević je od 2010. godine u profesionalnim MMA borbama, a u regionu je poznat po britkom jeziku, šou programu koji donosi u oktagon i čestim borbama. Do sada je odradio čak 67 profesionalnih mečeva, uz učinak od 43 pobede, 23 poraza i jednog remija. Uposlednje četiri godine ima loš niz rezultata jer je pobijedio četiri, a izgubio čak šest mečeva, računajući i dva protiv Franciska "Kroate" Barija.

