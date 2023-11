Francisko Bario ispričao da je Vaso Bakočević koristio nedozvoljene udarce tokom njihove druge borbe.

Jedan od najpraćenijih MMA boraca iz regiona Vaso Bakočević nije uspeo u Beogradu da se revanšira argentinsko-hrvatskom borcu Francisku "Korati" Bariju. Po drugi put u karijeri Bario je savladao Bakočevića - ovog puta ga je "udavio" i naterao da tapne, a nakon meča govorio je i o nesporstkom ponašanju momka iz Risna.

I sam Bakočević priznao je da je izveo nekoliko prljavih poteza tokom meča, o čemu je "Kroata" govorio ne baš biranim rečima. Istakao je kako ga je Vaso udarao glavom, kao i u delove tela u koje ne bi trebalo, a zatim najavio da bi u budućnosti mogao da se dogodi i treći meč njih dvojice!

"Je*o mi je mater, četiri puta udario me glavom u glavu, a dvadeset puta udario me u mu*a. Znao sam da meč ide na moju stranu i to je to. Mogu ga tući koliko treba, ne može mi ništa, pokazao sam da sam bolji. Možemo odraditi i trilogiju, moram da hranim porodicu", rekao je Francisko Bario, ali je pitanje da li će do treće borbe stvarno doći.

Kao potencijalni rivali u okviru FNC organizaciji za "Kroatu" se sada pojavljuju druga dvojica veoma popularnih boraca iz regiona - jedan je selektor srpskog MMA tima Savo Lazić koji je u meču za titulu poražen od Nikole Joksovića, a drugi je Dušan Džakić (36)! On se sinoć ušao u oktagon odmah nakon meča Psihopate i Kroate, jer je želeo da Francisku baci rukavicu u lice. Javno ga je izazvao na meč, koji bi označio Džakićev povratak u oktagon nakon gotovo pet godina pauze!

