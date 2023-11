Danil Medvedev završio učešće na mastersu u Parizu već u drugom kolu.

Izvor: Profimedia

Nakon eliminacije Karlosa Alkaraza, još jedan šok na mastersu u Parizu. Ruski teniser Danil Medvedev završio je učešće u Bersiju već u drugom kolu pošto ga je danas pobijedio Grigor Dimitrov. Mogao je sve Bugarin da završi i u dva seta, potom ranije u trećem setu, međutim na kraju morao da se "zadovolji" taj-brejkom. Na kraju, 2:1 (6:3, 6:7, 7:6).

I ovoga puta Medvedev je pravio haos na terenu, svađao se sa navijačima, lupao rekete, sve zbog toga što nije igrao ni približno nivou koji inače pokazuje na betonu. Zbog toga je njegovo učešće na poslednjem mastersu godine završeno u ranoj fazi, tako da deo žreba u kome nije Novak Đoković - ostaje bez "viđenih" polufinalista. Ujedno, to znači da ako Nole dođe do finala, to će biti protiv tenisera kog niko nije tu očekivao.

Medvedev vs the Paris crowd againpic.twitter.com/GG2a8Gsfmw — zah pasta (@zahirahmdzaman)November 1, 2023