Ben Šelton nije bio naročito zaljubljen u tenis kao tinejdžer i tek sa 16 godina je prvi put pogledao ceo meč Novaka Đokovića. Sada će četiri godine posle toga igrati protiv njega za finale US Opena.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković igraće u petak u polufinalu US Opena protiv najvećeg iznenađenja turnira, mladog američkog predstavnika Bena Šeltona. U pitanju je 20-godišnjak iz Atlante koji je eksplodirao ove sezone, pošto je nakon plasmana u četvrtfinala Australijan opena, sada na "domaćem terenu" napravio i korak više pobedivši Frensisa Tijafoa, nešto starijeg sunarodnika (3:1).

Ono što je interesantno kod Šeltona je što spektakularno servira, igra levom rukom i generalno ima neobičan teniski stil koji mnogima "ne paše", pa tako nije ni Frensisu Tijafou, iako njemu generalno odgovaraju levoruki protivnici. Zbog toga se Šelton nada i da će svojim stilom poremetiti Novaka Đokovića, ne mareći previše za njegovo iskustvo.

"Težak izazov, kad god igrate sa nekim s kim niste do sada, i još ako je taj neko ovde već pobedio toliko puta, to mora da ti ostane negde u glavi. Znate kako je Nole čvrst, mentalno moćan, fizički... To je nešto za šta moram da se spremim. Prednost je zbog mog stila igre što do sada nije igrao sa mnom, tako da možda budem radio neke stvari koje normalno ne viđa. Definitivno ću pokušati da iznenadim Novaka i nadam se da će ga to poremetiti", kazao je samouvereni i nasmejani Ben Šelton na konferenciji za medije posle pobede nad Tijafoom.

Mladi teniser je inače tek posle meča saznao da ima "dva dana slobodno" i da je polufinale u petak, što dovoljno govori o tome da nema previše iskustva, ali se trudi da iskoristi svaki minut na terenu i uživa koliko god je to moguće, ne stvarajući sebi dodatni pritisak poput nekih drugih tenisera.

Štaviše, Šelton je imao drugačiji put od brojnih tenisera pošto je tenis igrao na koledžu i zapravo je tek ove godine prvi put izašao iz SAD, kako bi igrao Australijan open. Takođe, nije preterano pratio tenis kao mlađi, tako da ni o Novaku Đokoviću nema naročito znanje. Interesantno je da je prvi put pogledao njegov ceo meč sa 16 godina, što zvuči gotovo neverovatno, jer je recimo Nole kao petogodišnjak pratio tenis devedesetih.

"Ne sećam se kad sam prvi put gledao Novaka na TV-u. Kada sam bio mali nisam baš gledao cele teniske mečeve, možda je prvi ceo meč bilo finale sa Rodžerom Federerom na Vimbldonu iz 2019. godine. Nije to bio prvi meč Đokovića koji sam gledao, ali tog se sećam. Kako sada ide sa tehnologijom, možete da pogledate toliko materijala...", kazao je Šelton.

Podsetimo, Novak Đoković želi da dođe do 24. grend slema, a sa druge strane žreba su takođe mladi momci. Polufinale ćemo dobiti posle duela Andreja Rubljova i Danila Medvedeva, odnosno Aleksandera Zvereva i Karlosa Alkaraza.