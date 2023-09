Američki novinari aplaudirali su Novaku Đokoviću povodom njegovog osvajanja US Opena.

Srpski teniser Novak Đoković godinama je bio jedan od najkritikovanijih sportista sveta, uprkos uspesima koje je pravio, međutim čini se da konačno stvari dolaze na svoje mesto. Videli smo da je nakon osvajanja US Opena dobio velike aplauze navijača, koji su potom čak i prekidali njegov intervju glasnim povicima, a čini se da su i mediji u SAD shvatili da moraju da imaju bolji odnos sa njim i da je dosta više kritika.

Tako je Novak Đoković tokom gostovanja u jednoj od najgledanijih emisija u Americi, "Today" na NBC, dobio aplauze troje novinara koji su ga ugostili da bi pričali o osvajanju četvrtog pehara u Njujorku. Iako je bio veoma umoran, Đoković je došao u jutarnji program i podelio utiske sa finala.

"Nije se još sleglo, bila je ovo veoma teška noć za mene, bilo mi je važno da provedem sa porodicom i timom, tako da nisam baš spavao. Neko od vaših kolega mi je dobacio kada sam dolazio da je to dobar umor, sviđa mi se taj izraz. Ovo je bilo sjajno iskustvo za mene", kazao je Novak Đoković koga su novinari potom upitali da li je sumnjao u sebe u najtežem drugom setu: "Bilo je dosta razmena udaraca, tako je uvek sa Medvedevim, znate da nećete lako do poena, znao sam da neće popustiti bez borbe, naravno da uvek ima sumnje, ali potrebno je da uprostite stvari i budete prisutni u momentu da bi osvojili sćledeći poen. To je bio cilj da osvojim drugi set, tako da sam odigrao treći set".

Novak Đoković je takođe pričao o tome da je posebnu podršku imao zbog svoje kćerke Tare koja je sedela u prvom redu i sve vreme navijala za njega, a sada mu se ostvaruje veliki san. "Moja najveća želja kao oca je bila da osvojim grend slem i da imaju dovoljno godina da bi shvatili šta se tačno dogodilo", kazao je Đoković.

Što se tiče omaža Kobiju Brajantu, još jednom je Nole objasnio da su njih dvojica bili veliki prijatelji iako to mnogi nisu znali, pošto nisu "forsirali" u javnosti: "Mamba mentalitet... Mi smo bili veoma bliski, podržavao me je i kada sam imao probleme, kada sam morao na operaciju lakta pre šest godina, imao sam dosta mentalnih izazova, imali smo mnogo razgovora, vodio me je kroz citav proces i ne mogu da mu budem više zahvalan za to što je uradio. Ne samo za mene, nego i za sve sportiste širom sveta. Njegov duh je bio tu i "24" je broj koji je imao na dresu i mislim da je bilo primereno da to ponesem", zaključio je Novak.

