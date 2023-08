Novak Đoković na konferenciji za medije pričao je o tenisu, ali i o nekim drugim stvarima.

Izvor: Printscreen/YouTube/US open

Novak Đoković (36) nastavlja svoj put ka 24. grend slem tituli. U drugom kolu rutinski je izašao na kraj sa španskim igračem Bernabe Zapatom Miraljesom i u narednoj rundi čeka ga Laslo Đere. Za to vrijeme mu se otvara i žreb pošto su ispali Stefanos Cicipas (Grčka), Kasper Rud (Norveška), pre njih i Holger Rune (Danska), Feliks Ože-Alijasim (Kanada)...

Na konferenciji za medije Nole je prvo napravio šou pošto se žalio da je u pres sali previše hladno, pa je onda pričao o meču. "Nije sjajan start kao u prvom kolu, ali su uslovi bili drugačiji, dnevni meč, nema mnogo vazduha na terenu i uticalo je to na obojicu. Imali smo neke duge razmjene, morao sam često po peškir, trebalo je više vremena, jedan brejk je bio dovoljan u prvom setu. Drugi je bio dobar, treći sa malo neizvesnih gemova, zadovoljan sam, može bolje, ali nisam mnogo vremena proveo na terenu, bio sam solidan, nadam se da mogu da nastavim", počeo je Đoković.

Pohvalio je Lasla, sunarodnika i narednog protivnika sa kojim je do sada igrao jedan meč i to u Beogradu. "Bio je neizvjestan meč u Srbiji, igra odličan tenis na tvrdoj podlozi, dobra stvar je za srpski tenis što će jedan od nas proći dalje. Naporno radi, pratimo jedan drugog. On je jedan od tih koji ulaže mnogo rada i traži formu. Rezultati će eventualno doći, jer je posvećen i sjajan je momak, miran, radi i borac je. Šljaku najviše voli, ali napreduje na tvrdoj podlozi. Imao je porodične probleme i neke privatne stvari, izdržao je i to govori koliko je mentalno jak. Divan je momak, tih, povučen. Fizički je spreman za borbu i moram da budem spreman za to."

Vidi opis NOVAK ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU! Pred kamerama otkrio šta mu najviše SMETA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: FoNet/AP Br. slika: 15 15 / 15 AD

Jedan detalj posebno raduje Noleta. "Ovo su dobre vijesti pred Dejvis kup, jer smo obojica u dobroj formi i nadam se da možemo da ostvarimo dobar rezultat svi zajedno tamo. Želim mu sve najbolje, osim u narednom meču", nasmijao se Đoković.

Posle engleskog dela došao je red na pitanja na srpskom, pa je jedno od njih bilo o stvarima koje mu smetaju sada. "Nisu rutine problem, uživam u njima i zbog svakodnevnog obavljanja pripremnih zadataka i određenih protokola u oporavku, to mi godi i zato sam tu gdje jesam i bavim se tenisom. Manje mi prija vrijeme koje provodim van kuće, mnogo dugo traju turniri. Volio bih da je to kraće, posebno sada sa tom promjenom da će Mastersi trajati skoro dvije nedelje, to je previše i to mi ne prija uopšte u ovoj fazi karijere i zato malo turnira igram, osim slemova i svi turniri su u službi pripreme za slemove. Tri nedelje svaki, jer nedelju dana ranije dolaziš zbog svih obaveza i ako odigraš do traja, to su dvije nedelje još. Dugo vremena oduzima od privatnog života i što su mi deca starija, to odsustvo mi teže pada."

Pričao je i o društvenim mrežama i svemu što to donosi. "Moj način razmišljanja je da se adaptiram na promjene, da držim balans, to je ključ, da budeš autentičan u današnjem svijetu. Ima mnogo stvari koje se dešavaju, mnogo informacija koje stižu sa svih strana digitalne komunikacije, sve to treba procesuirati, to je previše. Bilo je drugačije kada sam počinjao karijeru, nešto što ne možete da zaustavite. Tražim pravu formulu da prihvatim šta se dešava i da koristim to u svom životu. Način komunikacije je sad lakši, jedna fotka i natpis dovoljni su da milioni ljudi širom sveta to vide, zato je bitno da nađeš pravi balans. Sportisti u globalnim sportovima, prate se svuda u svijetu i šta god kažete se prati, analizira, osuđuje na pozitivan ili negativan način. Ako sportista ne prati mentalnu stranu, može to da te povredi, poput loših komentara, mentalno zdravlje je važno isto kao i fizičko. Drago mi je što se više priča o tome poslednjih godina. Moramo zajedno da pratimo sve to i da pomažemo jednim drugima i da koristimo tu revoluciju kao prednost, ne kao nešto loše", zaključio je Đoković.