Karlos Alkaraz bježi od titule favorita pred US Open i pritisak stavlja na Novaka Đokovića.

Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Novaka Đokovića u finalu Vimbldona, a sada će pokušati da dođe do drugog grend slema sezone na US Openu. Prošle godine je Alkaraz iskoristio odsustvo Novaka Đokovića i došao je do trofeja, dok će mu ovoga puta Nole biti izazivač. Jasno je da je sada pritisak na njemu kao prvom na svetu i osvajaču najsvežijeg grend slema, međutim Alkaraz je na interesantan način pokušao da skine pritisak sa sebe.