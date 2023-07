Karlos Alkaraz imao je jasnu poruku za sve one koji misle da je počela nova era svetskog tenisa.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz (20) novi je šampion Vimbldona, po drugi put u karijeri podigao je grend slem pehar, prvo je to učinio prošle godine na US openu. Posle pobede protiv Novaka Đokovića mnogi mediji i stručnjaci su pobedu Španca opisali "kao kraj ere i dominacije Srbina" jasno aludirajući na to da je sada došlo Karlosovo vreme.

Zapušio je svima mladi španski as usta i stavio im do znanja da on ima drugačije mišljenje. "Ne osećam da je ovo kraj ere zaista. Verujem da dokle god Novak i Rafa igraju i dok se bore za najveće titule nema smene generacija. Tu debatu ostavićemo za nekoliko godina, sada nije vreme za to", rekao je Alkaraz za "TyCSport".

Ne krije da je uspeh na londonskoj travi za njega značajniji od onoga u Njujorku. "Rekao bih da je malo teže bilo osvojiti Vimbldon, savladao sam Đokovića, čoveka koji 10 godina nije izgubio na Centralnom terenu. Biti deo istorije i svega toga čini tu titulu više posebnom."

Pitali su ga i šta bi voleo da se dogodi u narednih pet godina u njegovoj karijeri. "Mogao bih da osvojim na primer pet Vimbldona, četiri US opena, tri Rolan Garosa, četiri Australijan opena, bio bih najsrećniji kada bi se tako nešto desilo. Da u narednih pet godina u svojoj vitrini imam više titula sa grend slemova, više nedelja kao broj jedan i da uživam u ovakvim momentima."

Uveren je da će tek da pokaže sve šta zna i ume. "Moram da radim na mnogo stvari, kao i Novak kada je počinjao karijeru i kada je imao četiri ili pet slemova ili Federer. Imali su svoj stil igre i samo su ga unapređivali, nikada nećeš biti savršen ni na 100 odsto, ali uvek ima stvari na kojima možeš da radiš, da ih popraviš, da se adaptiraš. Zato i ponavljam da ima još mnogo stvari koje mogu da uradim bolje."

Novak, Rodžer i Rafa imali su rivalstvo koje ih je stalno guralo napred, teralo ih je da rade više, da budu bolji, pa su i Španca pitali da li on vidi nekog takvog rivala za sebe u budućnosti. "Mnogo je važno da postoji takvo rivalstvo, takve velike borbe, da se zadrži motivacija za tim tokom dužeg vremenskog perioda. U ovom trenutku bih rekao da mi je Janik Siner najveći rival, imamo divno rivalstvo, igrlai smo neke sjajne mečeve i siguran sam da ćemo se u godinama koje dolaze boriti za velike titule", zaključio je Alkaraz.

BONUS VIDEO: