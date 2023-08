Nekadašnja američka plivačica otkrila detalje iz svlačionice, gdje je morala da se presvlači pored Lie Tomas, transrodne plivačice koja redovno pobjeđuje žene.

Izvor: Instagram/rileygbarker//Youtube/Good Morning America/printscreen

Amerika već godinama priča o trans osobama u ženskom sportu - plivačica Lia Tomas najdrastičniji je primjer jer je promjenom kategorije postala apsolutni favorit, a kasnije i prvi trans šampion NCAA! Na takmičenju u kategoriji 500 jardi, odnosno oko 450 metara, Lia Tomas je pobijedila Rajli Gejns, iako je samo nekoliko godina ranije kao muškarac bila rangirana tek kao 65. najbolji koledž plivač u zemlji...

Jasno je da Lia nema nikakvu konkurenciju među djevojkama, a čini se da njene protivnice imaju i mnogo većih problema od toga što su poražene u bazenu. Prije svega se to odnosi na situaciju u svlačionici, gdje im nije prijatno da budu pored osobe koja je rođena kao muškarac, ima muški polni organ i deklariše se kao lezbejka - privlače je žene! Baš te situacije podstakle su Rajli Gejns da čitavom svijetu ispriča šta je prošla tokom koledža, kada je na takmičenjima i u svlačionici imala bliske susrete sa Tomas, koja nije marila za okolinu.

"To je bila situacija kada se uzdržavate da ne pogledate. Ali, ne možete u potpunosti da ignorišete, ne možete da ne vidite takve stvari. To je kao gadna saobraćajna nesreća", rekla je Rajli, a zatim dobila pitanje o polnom organu Tomas: "To je pitanje od kojeg sam pokušavala da pobegnem. Muškarac od 193 centimetra. Možete da zamislite. Prepuštam vam, upotrebite maštu." Ovo je Rajli Gejns:

BONUS VIDEO: