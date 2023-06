PRVA NASLOVNICA SA TRUDNIM MUŠKARCEM OBILAZI I ŠOKIRA SVIJET: "Moje oči ne mogu da se naviknu na ovo, a vaše?" (FOTO)

Trudni transrodni muškarac Logan Braun pozirao je za naslovnu stranu o kojoj bruji čitav svijet!

Izvor: Instagram/loganecbrown

"I to smo doživjeli. Dalje nema", komentar je koji se neprestano ponavlja u prethodnih nekoliko sati. Razlog je trudni transrodni muškarac, Logan Braun, koji je pozirao za naslovnu stranu "Pride" izdanja magazina "Glamour". U samom naslovu piše: "Ja sam trudni trans muškarac i postojim. Šta god ko rekao, ja sam živi dokaz". Pozirao je u oslikanom odijelu, a naslovnu stranu ne prestaju da komentarišu milioni ljudi.

Logan Braun je transrodni muškarac koji je zatrudnio sa nebinarnom osobom koja se bavi umjetnošću. Logan je pažnju javnosti privukao kad je svoje iskustvo o trudnoći počeo da dijeli na blogu "Up The Duff Man". Ovaj 27-godišnjak kaže da je njegova trudnoća bila neočekivana i da se činilo kao da mu je "cijeli svijet stao" kad je uradio test koji je pokazao pozitivan rezultat.

Kaže da je bio žrtva brojnih komentara nakon što je vijest objavio na društvenim mrežama. "Muškarci ne mogu da zatrudne", pisali su mu u komentarima. "Ja sam dokaz da mogu", kaže Logan. Kloi Lovs iz "Glamour-a" susrela se sa Loganom tačno dvije nedelje prije nego što je rodio svoju ćerku Novu, kako bi razgovarali o ljubavi, rodnoj disforiji i drugim pitanjima koja muče trans osobe.

"Ono zbog čega se osjećam osnaženo kao trans muškarac je to što kome god da kažem da jesam, ja sam ta osoba i to mi niko nikada ne može oduzeti", poručio je on u tekstu koji je izazvao veliku pažnju, kako u Britaniji, tako i u svijetu. Trenutno piše dvije knjige, autobiografiju i jednu o svojoj trudnoći kojoj je dao naslov "Stomak mog tate".

Naravno, bilo je brojnih komentara o ovoj naslovnoj strani. "Ovo je kraj", "I to smo doživjeli", "Katastrofa", "Ovaj svijet je odavno otišao tamo gdje ne treba", "Riječi nemam", "Moje oči ne mogu da se naviknu na ovo", "Razumijem pravo izbora, ali nema potrebe za ovakvim promovisanjem", "Ovo nije prirodno i tu je kraj svake priče", pišu mnogi... Koje je vaše mišljenje?