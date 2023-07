Mikel Imer se pripremao za nove turnire, ali kako stvari stoje Vimbldon će mu biti poslednje mjesto na kome je igrao tenis. Makar do 2025. godine.

Samo nekoliko dana nakon što je igrao na Vimbldonu Mikelu Imeru je došla vijest da narednih 18 mjeseci neće moći da igra tenis jer je suspendovan zbog dopinga. A ovaj 24-godišnji švedski teniser nikada nije pao doping test! O čemu se radi?

Imer je u januaru 2022. godine optužen od strane ITF-a da je tokom 2021. propustio tri doping testiranja, što je nedozvoljeno po ITF pravilima. Imer se branio pred komisijom koja ga je ispitivala i dokazao da to nije bio slučaj, ali je onda ITF slučaj prebacio na Međunarodni sud za sportsku arbitražu u Lozani. Nepune dvije nedelje nakon što ie sada 51. igrač sveta izgubio od Danijela Elahi Galana u trećem kolu Vimbldona, ostao je šokiran pismom koje je dobio.

CAS ga je obavijestio da je njegov slučaj riješen i da će 18 mjeseci biti suspendovan! Odmah se oglasio Imer i istakao da mu je savjest čista i da ne može da vjeruje da će morati da pauzira do kraja naredne sezone zbog prekršaja za koje je ranije utvrđeno da ih nije počinio. Saopštenje Mikela Imera prenosimo u cjelosti.

"U januaru 2022 ITF me je optužio da sam prekršio anti doping pravila jer sam propustio tri testiranja za takmičenja u periodu od 12 meseci. Borio sam se da budem saslušan i oslobođen sam od strane nezavisnog tribunala sastavljenog od tri arbitra u junu 2022. godine. ITF se žalio na tu odluku bez obzira na činjenicu da su tri nezavisna arbitra koja su me oslobodila optužbi bila postavljena po njihovim pravilima. Tražili su Sudu za sportsku arbitražu (CAS) da donese drugačiju odluku baziranu na istim činjenicama prema kojama sam već bio oslobođen. Juče sam saznao da je CAS odlučio da me suspenduje iz profesionalnog tenisa na 18 meseci, iako nikada nisam bio optužen da sam koristio nedozvoljene supstance. Već jednom sam oslobođen i celim srcem stojim iza činjenice da treći prekršaj nisam napravio. Smatram da je odluka da mi se opet sudi i da se proglasim krivim nije fer. Takođe teško mi je da shvatim da neko vjeruje da je suspenzija na 18 meseci pravedna kazna. Znam da su ova pravila usvojena kako bi se odbranio integritet našeg sporta, ali ne vjerujem da sam prekršio pravila. Moja svijest je čista i Bog mi je svedok", napisao je na tviteru Mikael Imer.

