Karlos Alkaraz poštuje Novaka Đokovića mnogo više nego što su to činili njegovi (bivši) rivali Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Novaka Đokovića u finalu Vimbldona (3:2) i tako je ostao prvi na svetu. Nole je sipao pohvale na račun Karlitosa, koji je od njega mlađi čak 16 godina, pa je na konferenciji za medije priznao da je apsolutno zasluženo lider na ATP listi: "Dokazao je da je najbolji teniser planete, oko toga nema dileme. Igra fantastičan tenis na svim podlogama i zaslužuje da bude gde sada jeste", naveo je Nole.

Ove reči su oduševile Karlosa Alkaraza, koji je sramežljivo reagovao kada su mu novinari prepričali šta je Đoković sve pričao o njemu, a da je sa obe noge na zemlji i da zbog toga zaista jeste najveća pretnja Srbinu - najbolje se moglo videti kada su ga potom upitali kako gleda na to da je "sada najbolji na svetu".

"Ja i dalje mislim da je Novak najbolji, iskreno to kažem...", poručio je Karlos Alkaraz i objasnio zašto to govori: "Moram da ga pobijedim više od jednom-dvaput da bi to tako bilo. Za ostale igrače je to vjerovatno drugačije, možda sam za njih najbolji i sada sam meta svima, ali Novak mi je i dalje pred očima i želim da igramo još dosta puta jedan protiv drugog. Ako hoćeš da budeš najbolji, moraš da pobijediš najboljeg, a to sam danas uradio".

Karlos Alkaraz je inače treći najmlađi teniser koji je podigao pehar Vimbldona (mlađi su tek Bjern Borg i Boris Beker), a sada u svojim rukama ima dva grend slem pehara. Ima "bolje prolazno vreme" od Đokovića, ali ne zaboravimo da Srbin još nije rekao svoju poslednju riječ i već na US Openu namjerava da dođe do 24. trofeja.

