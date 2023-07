Svaki meč između ukrajinskih i ruskih i beloruskih teniserki nosi svoje probleme na Vimbldonu.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Mnogo se bure podiglo posle meča Eline Svitoline i Viktorije Azarenke na Vimbldonu. Na kraju je uspela Ukrajinka da dođe do pobede, a svi su mnogo više pričali o potezu na kraju meča kada se dve teniserke nisu pozdravile. Viktorija Azarenka je posle meča govorila da o tome nema ni smisla pričalti, dok je Svitolina istakla da je ova pobeda jako bitna za njemu zemlju.

"Dobijam mnogo podrške iz moje zemlje, dobila sam odmah 60, 70 poruka. Svi su gledali, navijali, šakju mi snimke kako navijaju za mene. Zaista sam ponosna na ovo što sam uradila. Igrala sam loše i to me je na kraju poguralo ka pobedi, znala sam da moram da se borim", rekla je Svitolina posle meča, pa dodala da joj je posle rođenja deteta ovo najsrećniji momenat u životu: "To je tako jer znam koliko je ovaj meč meni značio. Znam da su ljudi kod kuće gledali i osećala sam se odgovorno. Znam svaki put kad igram sa Ruskinjama i Beloruskinjama da će biti veći pritisak da pobedim i zato mi ove pobede znače. To su male pobede za Ukrajinu."

A onda je branila Vimbldon. Istakla je da je razočarana što uopšte mora da igra sa ruskim i beloruskim teniserkama, za razliku od prošle godine kada im je bio zabranjeno takmičenje. "Prošle godine je poslata jasna poruka sa Vimbldona, ove godine je to promenjeno zbog raznih vrsta pritisaka. Znala sam da ćete me ovo pitati, ali ja ne mislim da se podrška promenila", rekla je ona.

Pitali su je novinari i šta misli o zvižducima koje je Viktorija Azarenka, dvostruka grend slem šampionka dobila kada je izašla sa terena.

"Ja sam dobijala isti tretman u Parizu, sva tri meča su mi bila takva. Danas se to desilo. Za mene lično mislim da teniske organizacije treba da izađu i da kažu da nema pozdrava između ruskih i beloruskih sa ukrajinskim teniserkama. Ne znam, možda to nije jasno ljudima. Neki ljudi ne znaju ni šta se zapravo tu dešava. Već sam mnogo puta rekla, dok ruska vojska ne izađe iz Ukrajine i dok ne dobijemo nazad naše teritorije, neću se rukovati. Jasan je moj stav", rekla je ona, a na pitanje da li smatra da je nepravedno prema rivalki što je dobila zvižduke samo je rekla: "Pa, tako je bilo i meni u Parizu. Ne znam kakva bi reakcija bila da sam ja izguibila, ne mogu baš da vam odogvorim na to pitanje.

Čulo se sa tribina i "Slava Ukrajini", a Svitolina je objasnila odakle ti povici dolaze. "To su bili Ukrajinci koji su tu. Čula sam mnogo Ukrajinaca u publici i to je zaista bilo nešto posebno, ovo je bila jedna od najboljih atmosfera u kojima sam igrala", završila je ona.