Maks Ferstapen nastavlja svoju dominaciju u Formuli 1.

Izvor: Profimedia

Holandski vozač Maks Ferstapen ostvario je pobedu na Velikoj nagradi Velike Britanije i time još jednom potvrdio svoju apsolutnu dominaciju ove sezone. Ferstapenu je ovo šesta uzastopna, a čak osma pobeda ove sezone, dok je i na preostale dve zauzeo drugo mesto na podijumu tako da već sada može da se proglasi za novog-starog šampiona Formule 1, pošto čak i da propusti pojedine trke, teško da bi ga iko stigao!

Iako je Red Bul "srušio" rekord Meklarena iz 1988. godine, pošto su došli do 11. pobede u nizu, upravo je vozač Meklarena priča vikenda. Talentovani vozač Lando Noris se mučio na početku sezone zbog lošeg bolida, ali izgleda da su izmene dale dobar rezultat. Prvo je oduševio u kvalifikacijama i stigao do drugog mesta, potom je u prvoj krivini na Silverstonu obišao Ferstapena i dobrih pet krugova vodio karavan, da bi na kraju kroz cilj prošao kao drugoplasirani, ostavivši iza sebe iskusnijeg i poznatijeg zemljaka Luisa Hamiltona iz Mercedesa.

Nije mnogo nedostajalo da na podijumu vidimo dva Meklarena pošto je novajlija Oskar Pijastri sjajno vozio i kroz cilj je prošao kao četvrtoplasirani, a zatim slede Džordž Rasel (Mercedes), Serhio Perez (Red Bul), Fernando Alonso (Aston Martin), Aleksander Albon (Vilijams), Šarl Lekler (Ferari) i Karlos Sainc (Ferari).

Ovo je bio još jedan vikend koji će navijači Ferarija želeti što pre da zaborave pošto je loša taktika u završnici trke značajno pokvarila planove Karlosa Sainca, dok se ni njegov klupski kolega nije mnogo bolje snašao na Silverstonu. Pohvale svakako zaslužuje Vilijams, jer je Albon čitavog vikenda delovao fantastično na stazi, dok će ponovo biti mnogo priče o Perezu koji je očajan bio u kvalifikacijama, da bi se tek u trci popravio. Da li i dovoljno, to je na Helmutu Marku i Kristijanu Horneru...

Katastrofalan vikend "zaokružila" je Albina čiji vozač Esteban Okon je odustao još u devetom krugu, a Pjer Gasli je potrajao do šest krugova pre kraja. Uz to, Has se nije proslavio jer je Magnusenu (opet) otkazao bolid i zapalio se usred staze, što je značilo i vozilo bezbednosti koje je uticalo na drugi deo trke.

Maks Ferstapen ostaje vodeći u šampionatu Formule 1 sa 255 bodova, zatim sa 99 manje sledi Serhio Perez, Fernando Alonso (Aston Martin) ima 137, Luis Hamilton (Mercedes) 121), Karlos Sainc (Ferari) 83, Džordž Rasel (Mercedes) 82...

