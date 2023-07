Rodžer Federer je oduševljen igrama Karlosa Alkaraza, ali mu se ove riječi Huana Karlosa Ferera uopšte nisu svidjele. Polako sa poređenjima sa Novakom!

Izvor: Profimedia

Glavna priča ovogodišnjeg Vimbldona je borba Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Vidjeli smo njih dvojicu prvo u borbi za prvo mesto na ATP listi, a onda i u borbi za mjesto u finalu Rolan Garosa. Oba puta je Srbin bio bolji, a sada se o njihovom odnosu i rivalstvu oglasio i Rodžer Federer.

Švajcarac koji je nekada smatran za najboljeg tenisera ikada se sada osvrnuo na izjavu svog nekadašnjeg rivala Huana Karlosa Ferera u kojoj je upoređivao Alkaraza sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom. Ferero najbolje poznaje Alkaraza pošto mu je on trener i nedavno je rekao: "On je pozitivan i on je nešto što do sada nismo vidjeli. Neka bolesna kombinacija Đokvića, Federera i Nadala!"

Federera je iznenadilo da trener želi da daje ovakve komplimente igraču koga uči, pošto smatra da tako stavlja ogroman pritisak na njega. "Njegov trener je to rekao? Mnogo je teško da se to ispuni, mislim da je Karlos mlad i da sada radi nevjerovatne stvari, Nikada nisam volio da se stavlja toliki pritisak na mlade igrače i da se priča: "On će uraditi ovo!". Ali on je igrač koji kaže: 'Dolazim na Vimbldon i dolazim da ga osvojim. Dolazim u Pariz i dolazim da ga osvojim'", završio je Federer.

Alkaraz je do sada u karijeri više od 20 nedelja bio prvi na ATP listi, a prošle sezone je osvojio prvi grend slem trofej kada je podigao pehar US Opena. Sada ga na Vimbldonu mnogi smatraju jedinim realnim konkurentnom Novaku Đokoviću za titulu. Takođe, on je pobjedom na turniru u Kvinsu uspeo da stigne do prvog mesta na ATP listi, ali će ga zadržati samo ako ostvari bolji rezultat od Novaka u Londonu.

BONUS VIDEO: