Karlos Alkaraz ponovo je na konferenciji za medije najviše pričao o Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia/John Patrick Fletcher

Karlos Alkaraz pobedio je Žeremija Šardija (Francuska) u prvom kolu Vimbldona (6:0, 6:2, 7:5) i posle toga je ponovo najviše pričao o Novaku Đokoviću. Na konferenciji za medije novinare je najviše zanimalo šta ima da kaže o srpskom igraču, šansama u Londonu, nedavnom duelu sa Rolan Garosa...

Prvo je govorio o svom meču i dešavanjima sa terena. "Zadovoljan sam svojom igrom i nivoom koji sam pokazao, to mi daje dodatno samopuzdanje. Moj glavni cilj je da osvojim turnir, pun sam samopouzdanja", počeo je Alkaraz i tako još jednom svima potvrdio da hoće da sruši Novaka, aktuelnog šampiona.

Za razliku od mnogih mečeva koji su odloženi zbog kiše, Španac je uspeo da završi svoj duel. "Rekao bih da oni koji mogu da igraju na terenima pod zatvorenim krovom imaju više sreće. Ne moraju da čekaju da kiša prestane, to je neka vrsta prednosti. Za mene je dobro što sam mogao da završim i što ne moram da čekam, pratiću da vidim hoće li moj sledeći rival završiti danas."

Potom su novinari prešli na pitanja o Novaku. "Mnogi kažu da si ti jedini koji može da zaustavi Novaka ovde, ne možete da se sretnete pre finala, da li osećaš da te prati?", glasilo je pitanje. "Mislite da li gleda moje mečeve? Ne osećam kao da su sve oči uprte ka meni. Verovatno Novak gleda moje mečeve i kontroliše sve što radim. Verovatno to radi. Međutim, ne osećam da je 100 odsto fokusiran na moju igru i mečeve. Kao da svi pričaju o meni. Ja gledam njegove mečeve i to je očigledno, ali ne ceo meč. Rekao bih da i on radi isto."

Neizostavna tema bio je polufinalni okršaj u Parizu u kom je Karlos imao grčeve i ogromne probleme sa tim. "Glavni razlog grčeva bila je tenzija, napetost. Nisam do tada imao takvo iskustvo, naučio sam mnogo za sledeći meč i rekao bih da će biti drugačije. Boriću se sa pritiskom na drugi način, pričao sam sa trenerom Huanom Karlosom Fererom i znamo da je to do pritiska i do te tenzije."

Nije se složio sa konstatacijom da je on naslednik Federera, Nadala i Novaka. "Ne smatram sebe najboljim igračem u svojoj generaciji. Tu su Siner, Rune, igraju na visokom nivou. Holger vodi protiv mene, imao sam sjajne mečeve sa Janikom. Ponavljam, ne osećam da sam najbolji u svojoj generaciji, ima ovde mnogo dobrih igrača sličnih godina i radujem se što ćemo deliti sjajne momente, to je sve što mogu da kažem u ovom momentu."

Za kraj je upitan i o Rodžeru koji je bio na Centralnom terenu i gledao mečeve, dok je Karlos svoj duel igrao na terenu broj 1. "Posle meča sam uzeo telefon i video sam sve te priče, objave i da je Rodžer bio ovde. Malo sam bio ljubomoran, jer želim da gleda neki od mojih mečeva. Voleo bih da pričam sa njim, bilo bi to neverovatno za mene, nadam se da ću ga sresti više od jednog puta", zaključio je Alkaraz.