Dok gradonačelnik Banjaluke tvrdi da se ipak nije odustalo od ATP turnira, istovremeno se pojavljuju i informacije da će Centralni teren definitivno biti pretvoren u dvoranu.

Šta će biti sa turnirom koji se prethodnih godina zvao Serbia open, pa Srpska open - postalo je jasno nakon što je Džon Cirijak licencu "vratio" u Bukurešt. A šta će biti sa Centralnim terenom Srpska opena? Veliki broj onih koji prođu pored teniskog kompleksa izgrađenog početkog godine vjerovatno se zapita isto gledajući u objekat koji mjesecima zjapi prazan nakon završetka ATP turnira serije 250.

Od početka izgradnje ovog objekta pominje se da će on biti pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu, međutim, to se još nije desilo, vjerovatno zbog neizvjesnosti oko eventualnog daljeg održavanja ATP turnira serije 250. Rumunski biznismen i bivši teniser, Jon Cirijak, vlasnik licence za turnir koji je dva puta održan u Beogradu, a potom ove godine u Banjaluci, potvrdio je da se turnir 2024. vraća u Bukurešt, gdje se i održavao od 1993. do 2016. godine.

"Oduševljen sam što mogu da otkrijem da ćemo od 2024. vratiti turnir iz Beograda u Bukurešt. Cilj je da dobijemo seriju 500, ali sam svjestan da to neće biti nimalo lako", rekao je Cirijak. Njegove riječi prenijeli su brojni mediji u regionu, kao i u Republici Srpskoj, navodeći da zbog ovakvog razvoja događaja naredne godine neće biti Srpska opena u Banjaluci, međutim, gradonačelnik Banjaluke tvrdi da to nije definitivno. "Relevantne informacije o daljem održavanju turnira ne možemo imati prije jeseni, jer se pregovori za neke licence održavaju tada“, napisao je, između ostalog, Stanivuković u svojoj objavi na tviteru.

Gradonačelnik Banjaluke tvrdi da porodica Đoković i dalje radi na dobijanju licence za turnir u Banjaluci. "Porodica Đoković, njihovi saradnici i organizatori Srpska opena aktivno rade na potrazi za dobijanje drugih licenci za održavanje turnira u Banjaluci. Do održavanja novog teniskog spektakla, dvorana će služiti brojnim drugim sportskim događajima", tvrdi Stanivuković.

Centralni teren Srpska opena, koji je početkom godine predstavljen kao buduća "Banjalučka arena“ u međuvremenu je zbog stanja u kojem se nalazi od završetka dobio i šaljivi nadimak "Kabrio arena“, a nakon informacija koje su se pojavile u subotu izgleda da on ipak neće "čekati" novi turnir već da će se prilagoditi prvobitnoj namjeni, a to je da bude sportska dvorana.

"Biće završena dvorana (postavljen krov) i koristiće se kao i dvorana Borik samo sa znatno većim kapacitetom. Iduće nedelje moguća objava i za još jedan veliki događaj", objavio je Saša Trivić, član Upravnog odbora Teniskog saveza Republike Srpske, koji je izgradio pomenuti objekat na kojem se igrao ATP turnir Srpska open. Prema nezvaničnim informacijama kapacitet buduće dvorane biće oko 3.500 mjesta.