Srpski teniser je ubedljivo najveći favorit za osvajanje Vimbldona, trećeg grend slema sezone.

Izvor: Profimedia/Sunday Ju

Najbolji tensier svih vremena Novak Đoković u petak je saznao kojim putem će ići ka osmoj grend slem tituli na Vimbldonu i čak 24. u karijeri, a o tome kako je prošao žrijeb u Lonodnu dovoljno govore kvote britanskih kladionica. Gotovo jednoglasno, svi su spustili kvote na Đokovićevo osvajanje turnira kada su videli protiv koga će igrati, jer je ove sezone apsolutni favorit na trećem grend slem turniru!

Tako je trenutno najpopularnija kvota 4/7, što bi prevedeno na srpski značilo 1.57! Zvuči gotovo neverovatno da je to kvota za osvajanje celog turnira, ali kao što smo već rekli - bukmejkeri su smanjili kvote nakon što su vidjeli žrijeb za Vimbldon. Djeluje im da je Novak Đoković u idealnoj poziciji da osvoji još jednu veliku titulu, pa je kvota kao u nekom malo neizvjesnijem meču.

Sa druge strane, svi najveći rivali Novaka Đokovića sada imaju manje šanse. Najpoznatije kladionice koje rade u Britaniji povećale su kvote na tenisere poput Karlosa Alkaraza, Janika Sinera, Danila Medvedeva, Aleksandra Zvereva, Holgera Runea... Tek tamo negde daleko na listi, gde su Frensis Tijafo i Aleksander Bublik vide se nešto malo manje kvote nego pred žrijeb, ali njima se ni prije ni posle njega nisu davale prevelike šanse.

Vidi opis NOVAK ĆE OSVOJITI VIMBLDON I PONOVO JESTI TRAVU U LONDONU! Kladionice vidjele žrijeb, pa ostale u šoku: "Smanjuj to!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Podsjećamo, Novak Đoković je i ove sezone ubedljivo najbolji teniser na svijetu, a to je dokazao osvajanjem Australijan opena i Rolan Garosa. Na tim turnirima je protiv mlađih tenisera lakše izlazio na kraj nego kada se igra na dva dobijena seta, što je nekoliko puta isticao kao svoju prednost, iako je daleko stariji od njih. Verovatno će mu to biti adut i u Londonu, gde želi titulu, popravljanje rekorda i nastavak pobedničkog niza jer bi mu onda bio potreban sa US open kako bi ispisao istoriju i ostvario kalendarski grend slem!