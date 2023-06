Nik Kirjos priznao je da je u jednom trenutu karijere bio u psihijatrijskoj bolnici.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos završio je u psihijatrijskoj bolnici zbog poraza na Vimbldonu 2019. godine. Počeo je da razmišlja tada o samoubistvu i odlučio je da potraži pomoć. Otkrio je to i on sam u Netfliksovom dokumentarcu "Break point". Meč sa Rafom Nadalom mogao je da bude koban za njega..

Bilo je to posle meča drugog kola u Londonu pre četiri godine, španski igrač pobedio je posle četiri seta, a Nik je na tom meču nosio zaštitni rukav kako bi sakrio ožiljke. "Stvarno sam razmišljao o samooubistvu. Izgubio sam na Vimbldonu, probudio sam se i moj otac je sjedio pored mene i plakao, to mi je bio znak za 'buđenje'. Pomislio sam 'Ok, ne smem više ovo da radim'. Završio sam na odeljenju psihijatrije u Londonu kako bih pokušao da rešim svoje probleme", rekao je Kirjos, a prenosi "Australian Broadcasting Corp".

Priznao je da je u tom periodu previše pio, koristio razne ljekove, svađao se sa porodicom i prijateljima. "Taj pritisak, očekivanja, kada su sve oči uprte ka tebi. Jednostavno, nisam mogao da se nosim sa svim tim. Mrzeo sam sebe", ispričao je Nik.

On je u februaru ove godine morao javno da se izvini sudu i svojoj bivšoj djevojci, pošto je priznao da ju je gurnuo na zemlju tokom 2021. godine. "Nisam bio u dobrom psihološkom stanju kada se to dogodilo, reagovao sam užasno i zbog toga žalim. Znam da sam pogrešio i stvarno mi je žao zbog toga. Mentalno zdravlje nije za šalu, život ponekad ume da bude preplavljen emocijama. Ali, potražio sam pomoć, radim na sebi i to mi je pomoglo da sada budem bolja osoba", rekao je tada na sudu Kirjos.