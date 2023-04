Novak Đoković nagovestio čime bi mogao da se bavi kada završi profesionalnu karijru

Novak Đoković pobedio je Francuza Luku Van Aša posle čak dva sata i 40 minuta borbe i nakon velike borbe na banjalučkom stadionu. Naravno, dueli sa Novakom su najveći motiv za sve takmičare i na "Srpska Openu", a Srbin to prihvata kao sasvim normalno, kao i godinama unazad.

"Normalno je da očekuješ da svako hoće tvoj skalp i da ima dodatni motiv protiv tebe, da pokaže da može. Nije uvek prijatno kada imate razigranog protivnika, današnji rival je mlad, perspektivan, pogotovo na ovoj podlozi, brz je i spretan i ima kompletu igru. Možda je to dobra uvertira i za trenersku karijeru, kad si na terenu, a oni dobro igraju svi, možda je to znak da ćeš biti dobar trener. Normalno je da je očekivati da niknu mladi igrači, ali nisam želeo di zgubim od osamnaestogodišnjaka. Ali divim se njegovoj igri i borbenosti, zaista mislim da ima svetlu budućnost".

Na pitanje novinara u Banjaluci da li bi "trener Novak Đoković" razmatrao i da trenira Nika Kirjosa, nekad neobuzdanog Australijanca koji se u poslednjih godinu i po sprijateljio sa Đokovićem? "Hteo bih da treniram Kirjosa. Verovatno bi osvojio 5 grend slemova ali bi ga skupo koštalo", rekao je nasmejani Novak.

Svi koji prate tenis znaju na kakve je sve načine provocirao Kirjos Đokovića i govorio ružno o njemu sve do početka 2022, kada je Novak lišavan slobode u Australiji, pa proteran iz nje jer nije bio vakcinisan. Nik je kritikovao način na koji je vlast njegove zemlje sve to izvela i nakon toga je počeo da "otopljava" svoj odnos sa Đokovićem. Došli su do toga da igraju i rasprodane revijalne mečeve na kultnom stadionu u Melburnu, "Rod Lejver arena". Ko zna, nakon što jednom ne budu rivali, možda bi mogla da se ostvari i saradnja među njima?

Naravno, pre svega toga važno je istaći da Novak ne planira da uskoro prekine karijeru. "Imam vremena, zadao sam sebi zadatak da igram još dosta godina, ali videćemo, o tom - potom. U životu se zapravo nikad ne zna šta će se desiti sutra, za godinu dana, pogotovo kad u sportskom smislu pređete granicu od 35 godina", rekao je Novak pred prepunim tribinama stadiona u Banjaluci.