Brat Novaka Đokovića govorio je o turniru koji će se od 17. do 23. aprila odigrati u Banjaluci, a spada u seriju ATP 250.

Izvor: Profimedia

Beograd i "Srbija open" su se prethodne sezone pokazali kao odličan domaćin nekim od najboljih svetskih tenisera, pa je porodica Đoković odlučila da ode korak dalje. Na Dorćolu se teniski kompleks priprema za turnir iz kategorije 500, pa će ovogodišnje izdanje turnira biti održano u Banjaluci. Direktor turnira Đorđe Đoković govorio je o tome šta Banjalučane čeka u sezoni šljake.

Između ostalog, mogli bi da vide na terenu Australijanca Nika Kirjosa, iako je šljaka njemu najmanje omiljena podloga. Zbog odličnih odnosa sa Đokovićem Nik bi za Rolan Garos mogao da se priprema u Banjaluci, što bi samo po sebi garantovalo spektakl.

Đorđe Đoković, direktor turnira "Srbija open", govorio je o predstojećem turniru u Banjaluci, koji će ove godine nositi naziv "Srpska open". "Biće jedan sjajan turnir. Imamo odlične domaćine i veliku podršku grada Banjaluke i Vlade Republike Srpske. Gradi se novi objekat, centralni stadion koji će izgledati jako impozantno, čitava aleja, bulevar, park, sve se renovira i dovodi u red za taj turnir. Mislim da ćemo imati jednu jako lepu predstavu i da ćemo predstaviti Banjaluku, Republiku Srpsku i čitav naš narod u jednom lepom svetlu", rekao je Đorđe Đoković, a prenosi "Srpska info".

On je objasnio razliku između turnira iz kategorije 250 i 500. "Velika je razlika, jer su na ATP 500 igrači u obavezi da odigraju najmanje tri turnira iz ovog ranga, a Beograd bi bio jedan od tih. Manje bi se mučili da dovedemo bolje rangirane igrače".

Mnoge navijače zanima da li će na Balkanu imati priliku da vide prijateljstvo Novaka Đokovića i Nika Kirjosa. Njih dvojica su u poslednjih godinu dana drastično popravili odnose, Australijanac se borio za srpskog tenisera dok su vlasti njegove države izmišljale pravila, a porodica Đoković to pamti. I zato zove Nika u Banjaluku!

"U pregovorima smo, ne smem da otkrivam imena, ali Kirjos je jedan od tenisera sa kojima razgovaramo da dođe. Svi znamo da njemu šljaka nije omiljena podloga, ali je odlučio ove godine da igra turnire na najsporijoj podlozi, pa se nadamo da ćemo uspeti da se dogovorimo. On je jedna jako iskrena osoba. Sve ono što se događalo sa Novakom ranije, iako se nama nije svidelo, bilo je veoma iskreno od njega. Ipak, pokazao se kao pravi džek kada je Novaku bilo najteže. Istupio je među svojim narodom i državom, podržao Noleta i siguran sam da mu on to nikada neće zaboraviti, a ni mi kao porodica. Rezultat svega toga je jedan odnos pun poštovanja i dogovara se svašta nešto. Verujem da ćemo ih u budućnosti gledati mnogo više zajedno", dodao je direktor turnira.