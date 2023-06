Treće izdanje Evropskih igara - svojevrsnog olimpijskog festivala na Starom kontinentu - počinje sjutra, ceremonijom otvaranja na stadionu “Henrik Rejman” u Krakovu.

Izvor: Profimedia

Nakon premijere u Bakuu 2015. godine, pa Igara u Minsku prije četiri godine, preko 6.500 sportistkinja i sportista nastupiće u Poljskoj, preciznije u Donjoj Poljskoj (Malopolska), vojvodstvu (provinciji), čije je središte Krakov, grad od preko 700.000 stanovnika.

Takmičiće se u 29 sportova, mahom pojedinačnih (od ekipnih na programu su samo ragbi 7 i košarka 3X3), a takmičenja u 10 sportova imaju veliku vrijednost - olimpijsku vizu za Pariz 2024. godine.

Među timske sportove koji su na programu EI mogla bi da se uvrsti i atletika, jer se u gradu Horzovu, na stadionu Silesija, održava ekipno prvenstvo Evrope.

Učestvuje 48 nacionalnih selekcija, koje su, tradicionalno, podijeljene u tri divizije - u posljednjoj je i crnogorski tim, čiji članovi i otvaraju Evropske igre.

Prve discipline na rasporedu su od danas od 10 časova, dan uoči ceremonije otvaranja.

U crnogorskom timu je Marija Vuković, aktuelna evropska viceprvakinja u skoku uvis, koja se vraća na stazu poslije pauze od 40-ak dana, prenose Vijesti.

- Nisam trenirala mjesec, nisam ni trčala, ali prošlu sedmicu sam odradila kako bi trebalo. Probala sam i nekoliko skokova, nema bolova, ali ne znam šta da očekujem. Ovo je proba za neka veća takmičenja, ali voljela bih da skočim najviše što mogu, prije svega zbog svoje “glave”, ali i da donesem što više bodova za ekipu - kaže Vuković. - Do sada nisam imala nekih većih povreda, ovo je možda i prva takve vrste. Poremeti, ali imam vremena da se vratim za Svjetsko prvenstvo, koje je za dva mjeseca.

Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, koje počinje 19. avgusta, najvažniji je događaj godine u atletici. Kao evropska viceprvakinja, Marija ima ambicije...

- Dobra sam na tablicama, ali bilo bi dobro da potvrdim skokove od 195-196 centimetara, kako bih mogla da se borim za plasman u finale i što bolju poziciju. U ovom trenutku je najvažnije da se osjećam dobro i da mogu da se kvalitetno spremim - zaključila je Vukovićeva.

Takmičenje u Poljskoj u okviru šampionata evropske treće divizije označilo je i povratak Kristine Rakočević, koja je od 2020. u Americi, gdje je gradila koledž karijeru, a uporedo (ili prvenstveno) stekla obrazovanje diplomirane psihološkinje Univerziteta Majami na Floridi.

- Bila sam prošle godine sa selekcijom na Malti, na takmičenju malih zemalja, a posljednji put sam na ekipnom prvenstvu Evrope nastupila još 2015. u Bakuu - kaže nekadašnja juniorska šampionka svijeta u bacanju diska.

U Americi je i učila i trenirala i takmičila se.

- Otišla sam pomalo na silu, jer nisam mogla kod nas sve da povežem - mislim na studije i sport, a i okruženje je bilo više toksično, nego pozitivno. Bilo mi je teško, i psihički i fizički, imala sam i povredu leđa. Išlo je, moram da priznam, i nizbrdo. Ali, izdržala sam i nosila se sa svim, imala sam podršku porodice, i sada nakon tri godine konačno sam završila ono što sam željela. Odmah se osjećam bolje, očekujem pomake na svim poljima - iskrena je Kristina.

Kada je riječ o rezultatima, kaže da su bolji nego prethodnih sezona, možda ne onakvi kakvi su se očekivali od nje, ali, ipak, vidi se pomak...

- Bacam preko 55 metara, 55 i po... - kaže Kristina, koja ističe da od atletike neće odustati. - Ne, bar do Los Anđelesa 2028. Ne odustajem od tog sna, prenosi portal Vijesti.

Ne odustaje ni od akademske karijere.

- Planiram da upišem master studije, kako bih kasnije radila psihoterapiju. Gdje? Još ne znam. Razgovaraću i sa ljudima iz ASCG, da pokušamo da nađemo nešto što je najbolje i za mene i za našu atletiku - zaključila je Kristina.

Olimpijske snove Danijel Furtula je ispunio već tri puta - London, Rio de Žaneiro i Tokio. Ali, i 30-godišnji Mojkovčanin želi i četvrti “krug”, za godinu u Parizu.

- Bio bi to fenomenalan uspjeh, a ambicije i motiv i te kako postoje - kaže Furtula.

Borba za Pariz biće ogroman izazov, jer je norma u bacanju diska pomjerena sa 66 na čak 67,20 metara, a današnji “diskobolosi” elitnog ranga mahom bacaju i preko 70 metara.

Furtulin najbolji rezultat je 65,59 iz 2021. godine.

- Pomjeraju se granice, to je nevjerovatan nivo. Nama, koji smo ispod tih daljina, ostaje da treniramo najbolje što možemo i da se na osnovu rang-liste plasiramo na OI. To je, kako sada stvari stoje, i jedina opcija - realan je Furtula, prenose Vijesti.

Deset predstavnika u Poljskoj

Pored atletičarki i atletičara, crnogorsku sportsku delegaciju na Evropskim igrama čini 10 predstavnika.

U tekvondou će nastupiti Zinedin Bećović (do 68 kg, 24. jun) i Anđela Berišaj (do 73 kg, 26. jun), u karateu Vladimir Mijač (kate, 22. jun), u streljaštvu Nevena Šaranović i Anđela Miličković (vazdušni pištolj 10 metara, 22. jun), u boksu Bojana Gojković (do 54 kg, 1. kolo 23. jun), Petar Marčić (do 80 kg, 1. kolo 24. jun) i Stefan Savković (do 71 kg, 1. kolo 25. jun), a posljednji će na borilišta takmičari u tekbolu - Marko Žarković u singlu igra 29. juna, a dva dana kasnije u dublu sa Andrijom Jovanovićem.