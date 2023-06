Dino Prižmić je imao šansu da prati meč Novaka Đokovića i Karena Hačanova i pun je utisaka sa tog duela.

Novak Đoković je osvojio seniorski Rolan Garos u muškoj konkurenciji, dok se od juniorskog tenisa 17-godišnji hrvatski biser Dino Prižmić oprostio titulom na pariskoj šljaci. Već je za srpske medije posle finala pričao o Novaku Đokoviću, a sada je za "Sportske novosti" otkrio da je tokom turnira uspeo da pogleda jedan Novakov meč.

Desilo se da to bude najteža pobeda za Đokovića, duel u kome je izgubio prvi set, mučio se u drugom, a onda kada je u taj-brejku slomio Hačanova uspeo je da preokrene meč u svoju korist.

"Ivan (Ljubičić) mi je dao kartu za meč Đokovića i Hačanova. Prvi put sam uživo osetio kako Đoković, i kad gubi meč, u sebi ima sigurnost. I bez obzira na rezultat, drži kontrolu nad mečom. Pokušavam taj pristup da dočaram i sebi, da kad gubim, nema prostora za paniku", otkrio je Prižmić.

Pitali su ga hrvatski novinari i ko mu je čestitao na uspehu od velikana, a sve je iznenadilo kada je otkrio da mu se obratio Rodžer Federer i još mu rekao da odavno prati njegove igre.

"Posebno sam zahvalan na tome što me Rodžer Federer nazvao putem video poziva na "WhatsAppu" i čestitao. Jako sam srećan da takva klasa od igrača zove mene i čestita mi. Hvala Ivanu (Ljubičiću) što mi je to omogućio", rekao je on, pa otkrio šta mu je Federer rekao: "Da me prati od samih početaka i da je ovo tek početak. I da samo budem prizeman te da moram da nastavim i dalje da treniram", završio je Prižmić.