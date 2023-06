Hrvat Filip Pejić ponovo napao Bakočevića, a čeka se šta će Vaso reći na ovakav nastup u javnosti.

Izvor: Youtube/Podcast Inkubator/24sata/printscreen

Već dosta dugo ljubitelji borilačkih sportova u regionu mogu da prate verbalne okršaje Filipa Pejića i Vasa Bakočevića, MMA boraca. Njih dvojica poslednjih mjeseci "namještaju" međusobni okršaj u oktagonu, ali pošto još nismo vidjeli kako se bore za pobjedu po pravilima, ostaje nam samo da pratimo šta izgovaraju u javnim nastupima.

Ponovo je udarac zadao Filip Pejić, koji je nedavno gostovao u hrvatskom podkastu "Inkubator". Tom prilikom ozbiljno je isprozivao crnogorskog borca koji, po njegovim riječima, izbjegava meč! takođe, Pejić je poručio Bakočeviću da bi volio da mu skoči na glavu, što bi moglo da izazove žustru reakciju MMA fajtera iz Risna.

"Ne, ja se ne prozivam. On proziva, pa onda kad ga zovemo da se tuče neće, bježi. Eto kakav je borac, to sve govori o njemu. Kad on skupi mu*a i dođe da se bori. Pristao sam na kilažu, sve sam pristao, trebalo je da idem u Beograd da se borim. Ok, otpao je Beograd, ali tu je Arena u Zagrebu. Kad je sve bilo dogovoreno, on je odbio borbu. Ne znam šta više reći o njemu. Pokušaćemo još par puta. Ja bih voleo da se borim protiv njega, volio bih da mu skočim na glavu i jedva čekam da mu skočim na glavu", rekao je Filip Pejić.

Slične stvari Pejić je pričao i nedavno, kada je takođe zauzeo mjesto na sportskim stranama zbog verbalnog napada na Vasa, ali se sada čini da je još spremniji da pređu na fizički kontakt. "Što se mene tiče, ja sam tu. Otvoren sam za borbu. Samo čekamo", dodao je Pejić.