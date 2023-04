Bio bi pravi spektakl ukoliko bi Geršon Jabusele prihvatio nešto takvo.

Košarkaši Partizana su na gostovanju u Madridu napravili dva brejka i ogromnim koracima krenuli ka Kaunasu u kojem će se odlučivati o šampionu Evrope, ali nije to centralna tema nakon drugog meča. Velika tuča u kojoj je najluđi potez izveo Geršon Jabusele izaziva pažnju već dva dana, a o dešavanjima sa parketa oglasio se i jedan od najkontroverznijih MMA boraca u regionu Vaso Bakočević.

Borbeni Bakočević, koji u oktagon i ring ulazi čim se ukaže prilika, iskoristio je šansu da Jabuselea pozove na "sparing", odnosno trening na kojem će mu malo detaljnije objasniti šta je to rvanje! Takvu reakciju izazvao je nesportski potez snažnog košarkaša, iako Bakočević tvrdi da voli da vidi takve situacije u muškom sportu.

"Vidi se da Jabusele ima rvačku prošlost, uzeo je leđa igraču Partizana, spojio over-under i bacio ga tehnički poprilično dobro... Da je prišao jos malo kukovima i 'upucao' više snage u ovo bacanje mogao je biti to dobar 'suplex' ali i ovako je odradio posao... Jeste zabranjeno u košarci, ali meni se sviđa. Obožavam da gledam ovakve stvari u svakom muškom sportu”, rekao je Bakočević.

"Sa obzirom na to da je Jabusele ispao 'jaje' i napao momka sa leđa, a posle glumio mangupa može da svrati do mene u klub da mu objasnimo kako se rva. Obećavam neće ga niko tući i udarati - samo rvanje. Ipak je to njegov bekgraund”, zaključio je temperamentni MMA borac iz Risna.

Podsećamo, Jabusele je zbog zahvata koji je izveo nad Egzumom dobio pet mečeva suspenzije, što znači da je za njega završena tekuća sezona. Čak i da Real Madrid savlada Partizan u naredna tri meča, on neće moći da bude dio ekipe na F4 u Kaunasu, ali i ovakva kazna od strane Denisa Kolarda deluje prilično blago kada se ima u vidu šta je snažni krilni centar uradio u samom finišu susreta Madriđana i beogradskih crno-bijelih.