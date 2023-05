Britanski teniser Kameron Nori i Novak Đoković posvađali su se u Rimu. Nori je pogodio lopticom Đokovića, a sada je otkriveno da je tražio i da diskvalifikuju Srbina.

Srpski teniser Novak Đoković trenutno se takmiči na Rolan Garosu gdje ga u srijedu uveče čeka duel sa Martonom Fučovičem, a interesantno je da se i dalje priča o njegovom "duelu" sa Kameronom Norijem od prije dvije nedelje. Lako je Đoković u Rimu slavio protiv Britanca (6:3, 6:4), ali taj duel obilježile su nesuglasice dva tenisera, prije svega posle Norijevog "napucavanja" lopticom dok je srpski as odlazio od mreže.

Đoković se samo hladno pozdravio sa Norijem posle meča, nakon čega je vrlo oštro govorio o njemu na konferenciji za medije gdje je istakao da postoje stvari koje su ga pošteno iznervirale kod protivnika. Sada je i Nori dobio priliku da odgovori i oglasio se pred novinarima nakon što je savladao Benou Pera, junaka domaće publike posle pet setova.

"Ja sam se odmah izvinio Novaku, nisam ga vidio da je to isto uradio. Pogledao sam gore, udario lopticu, nisam vidio da se okrenuo i da se već predao u tom poenu. Ja sam samo želio da dođem do pobjede", kazao je Britanac koji se opravdavao za svoje ružno ponašanje: "To je bio jedan od onih mečeva u kojima je Đoković jedan od najboljih na svijetu i želio sam da odigram najbolje što mogu pred Rolan Garos".

Nori dodaje da mu je drago što je imao tako veliki izazov pred put u Pariz i da je na kraju mnogo toga naučio iz tog meča, uz poruku da je Đoković bio mnogo bolji. Ipak, nisu mu se dopali komentari srpskog tenisera koji je optužio protivnika da je namjerno tražio medicinski tajm-aut kada je meč bio riješen i to je nazvao "manjkom fer-pleja".

"Ne mislim da sam slavio poene njemu u lice... Svi koji me dobro poznaju znaju da sam ponekad glasan na mečevima, a nekada nisam. To je bio običan meč za mene i imao sam problema sa kukom i zato sam tražio medicinski tajm-aut, sve je to po pravilima bilo", dodao je Britanac i poručio da je meč u Rimu kasnio baš zbog Đokovića, odnosno da srpski teniser zbog toga nije ispao fer prema njemu.

Meč je kasnio 13 minuta i Nori je tražio objašnjenje od ATP da li je to dozvoljeno i koliko sme da se kasni. Objašnjeno mu je da se toleriše kašnjenje od 15 minuta i da tek posle isteka tog perioda može da dođe do diskvalifikacije.

"Želio je dodatno vrijeme sa fizioterapeutom, a meč je bio zakazan u 11 sati. Izašao je recimo u 11.12 ili 11.13, mislim da nije videžio nikakav problem u tome. Nije mi rekao ni riječ. I nijednog trenutka se nije izvinio. Nikada to nisam vidio u karijeri, ali verujem da je to sve u skladu sa pravilima, bar su mi tako rekli", zaključio je Nori koji će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv Lukasa Puja.

O ovome je Đoković govorio posle meča sa Norijem i objasnio je da ga organizatori nisu na vrijeme pustili na teren, što će reći da je Britanac još jednom "promašio", za razliku od onog smeča u Srbina.

Inače, Novak Đoković i Kameron Nori su u istom dijelu žreba i biće vrlo interesantno ako se budu sreli na Rolan Garosu, mada to može da bude tek u kasnim fazama turnira. Dakle, Britanac će morati mnogo bolje tenisere od sebe da izbaci prije nego što zakaže novi obračun sa Novakom.

ŠTA JE ĐOKOVIĆ REKAO O NORIJU?

"Gledao sam snimak kada me je pogodio. Da, možda se može reći da me nije udario namjerno. Ne znam da li me je vidio. Mislim, perifernim vidom uvijek znate gdje se vaš protivnik nalazi na terenu. Lopta je bila veoma spora i bila je veoma blizu mreže. Okrenuo sam se jer je taj poen bio završen za mene", kazao je jasno Đoković, a onda objasnio da to uopšte za njega i nije bio najveći problem.

"Ipak, ne radi se toliko o tome, nego o kombinaciji drugih stvari. Od samog početka, ne znam... Radio je stvari koje mu nisu dozvoljene. Njemu je bilo dozvoljeno da uzme medicinski tajm-aut. Dozvoljeno mu je da udari igrača. Dozvoljeno mu je da više 'ajde' direktno meni u lice posle skoro svakog poena od samog početka meča. To su stvari koje mi igrači znamo iz svlačionice da nisu dio fer-pleja, to nije način kako se ponašamo jedni prema drugima. Ali, opet, dozvoljeno je, tako da...", objasnio je Đoković i potom je želio da "spusti loptu" pred neke naredne okršaje.

"Kameron i ja se dobro slažemo svih ovih godina na ATP turu. Trenirali smo zajedno. Dobar je momak van terena, tako da ne razumijem ovaj stav na terenu. Najiskrenije pričam. Ali, to je što je. Sam je tražio vatru i ja sam odgovorio. Neću da dozvolim da spuštam glavu kada se neko tako ponaša i odgovorio sam. To je to, ono što se desi na terenu tamo ostavljamo i idemo dalje".