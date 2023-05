Vaterpolisti Jadrana potvrdili primat na domaćoj sceni, trener Petar Radanović ističe da nije očekivao da njegov tim tako lako, u tri pobjede, okonča finalnu seriju plej-ofa protiv Primorca.

Izvor: MN Press

Jadran je dominantno okončao još jednu sezonu na domaćoj vaterpolo sceni, krunisao je duplom krunom i ponovo zadao ozbiljan zadatak rivalima. Prije svih Primorcu, koji je prošle sezone trofejom u Kupu nakratko najavio bolje dane, ali se ove vratio dva koraka unazad i čak bez osvojenog boda ispao iz regionalne Premijer lige.

Novljani su, s druge strane, pored dva pehara, bez većih problema opstali u regionalnoj eliti, ali je rana eliminacija iz evrokupova učinila da tim sa Škvera odigra mnogo manji broj utakmica nego što je navikao...

"Ovo je bez dileme bila najteža sezona od kada sam na klupi", kaže za “Vijesti” trener Jadrana Petar Radanović.

- Imali smo mnogo problema na startu, ušli u sezonu bez povrijeđenih Jovana Vujovića i Uroša Vučurovića, mada smo i odigrali dobro taj kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona u Barseloni. Imali smo šansu da prođemo, ali su nas neki izostanci i iskustvo na kraju koštali - istakao je Radanović.

Prvi dio sezone je tako na neki način bio put u nepoznato za Jadran.

"Nije mi kao treneru bilo svejedno, ali smo vjerovali u rad i davali smo sve. Definitivno mogu da kažem da je prelomna tačka sezone bio osvojeni pehar u Kupu krajem prošle godine. On nam je dao krila, poslije tog finala i pobjede nad Primorcem je bilo mnogo lakše za nas u svakom smislu. Ekipa je tako u 2023. ušla sa manjim pritiskom i mnogo većim motivom, te jasnom ambicijom da bude najbolja i na kraju sezone", jasan je Radanović.

U finalnoj seriji plej-ofa je Jadran slavio u tri pobjede. Dva puta je na Škveru bio ubjedljiv, u Kotoru je bilo mnogo teže...

"Nisam očekivao da ćemo u tri meča doći do titule. Pogotovo to nije bilo realno na početku sezone u koju je Primorac ušao sa ambicijama i dobrim sastavom, kao ravnopravan konkurent u borbi za trofeje. Mijenjalo se to, naravno, tokom sezone, očigledno je i ispadanje iz regionalne Premijer lige uticalo na Kotorane u finišu. Iskoristili smo to i zaslužili da slavimo", poručio je Radanović.

Dva imena u sastavu novog-starog šampiona Radanović podvlači kao ključna u ovoj sezoni.

"Moram da istaknem golmana Darka Đurovića koji drugu sezonu pokazuje da je sve bolji, te Vasilija Radovića. Konačno je u ulozi u kojoj treba da bude, postao je lider Jadrana i očekujem da u naredne dvije ili tri godine to bude i u reprezentaciji. Bilo je tu i mladih koji su iskoristili šansu - Lazar Vukićević, Strahinja Gojković, Danilo Stupar... Bilo je i nekih igrača koji su objektivno morali bolje i na tome moramo da radimo u narednom periodu."

Jadran naredne sezone izlazi u Evropu, još se ne zna da li će dobiti pozivnicu za grupnu fazu Lige šampiona.

"Spekuliše se o tome, ali još ništa nije izvjesno. Za Ligu šampiona nam treba i iskusnijih igrača, kako bi ovi mlađi imali prave vođe u bazenu, ali tek smo završili ovu sezonu i biće vremena da se o tome priča", rekao je trener Jadrana.

Jadran niže trofeje, ali situacija u crnogorskom klupskom vaterpolu nije dobra.

"To je problem koji postoji godinama. Činjenica je da je Jadran bio osmi ove sezone u regionalnoj ligi, a da će naredne tri naša kluba igrati u drugom rangu regionalnog takmičenja. Dakle, daleko smo od timova koji pretenduju na vrh. Situacija nije dobra, ali moramo da radimo sa time što imamo", zaključio je Radanović.