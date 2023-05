Novak Đoković ide na US Open!

Preokret! Novak Đoković će moći da zaigra na US Openu! Nakon što je prvobitno bilo najavljeno da će administracija Džoa Bajdena produžiti zabranu ulaska u zemlju svim stranim državljanima koji nisu vakcinisani upravo je zvanično odlučeno da se to ne uradi!

Pravilnik koji je važio od januara 2021. godine kada je pandemija virusa korona pogodila Sjedinjene Američke Države biće uklonjen 11. maja. S obzirom na to da se US Open igra od 28. avgusta do 10. septembra, sada je i zvanično - Novak Đoković može na US Open!

"Od januara 2021. godine broj smrti od virusa korona smanjio se za 95 odsto, a broj hospilatizovaniuh pacijenata je smanjen za 91 odsto. Globarno, broj smrti od virusa korona je na najmanjim brojkama još od početka pandemije. Uslijed težnji cijele vlade rekordan broj od 270.000.000 Amerikanaca je dobio makar jednu dozu vakcine za kovid. Danas objavljujemo da će naša administacija završiti sa svim zahtjevima vezanim za kovid 19 vakcine 11. maja", navodi se u saopštenju zvaničnika SAD.

Novak ove sezone nije mogao da igra na turnirima u Americi zbog zabrane ulaska u zemlju nevakcinisanim osobama, pa je tako propustio masterse u Majamiju i Indijan Velsu i praktično bez borbe ostao bez 2.000 bodova.

Prvi grend slem sezone Australijan open je osvojio, nakon što prošle sezone u Melburnu nije mogao da igra jer je protjeran iz zemlje, takođe zbog odbijanja da se vakciniše. Pred "Rolan Garos" ne blista na šljaci, a nakon toga slijedi Vimbldon.

US Open je poslednji grend slem sezone, a s obzirom da je Novak odavno rekao da mu prioritet nije prvo mjesto na ATP listi, koje uzgred trenutno drži, već osvajanje grend slemova, jasno je koliko mu ova odluka znači. Do sada je u karijeri Novak Đoković tri puta osvajao US Open, poslednjih put 2018. godine. Ove sezone ne brani bodove sa US Opena jer ga prošle sezone nije igrao upravo zbog odbijanja da se vakciniše.