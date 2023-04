Kreg Brin poginuo je na treningu pred reli u Hrvatskoj...

Izvor: Profimedia/DPPI/Panoramic

Užasne vesti stižu iz Hrvatske, vozač Hjundaija Kreg Brin (33) poginuo je tokom treninga za reli. On je sleteo sa puta, udario u drvo između Starog Golubovca i Lobora i preminuo je na licu mesta. Njegov suvozač Džejms Fulton prošao je bez povreda.

Potvrda ove vesti stigla je iz WRC-a i njegovog tima Hjundaija. "Sa velikim bolom potvrđujemo da je Brin poginuo u nesreći tokom test vožnje. Upućujemo saučešće njegovoj porodici, prijateljima i mnogobrojnim fanovima", poručili su iz Hjundaija, sličnu poruku naveo je i WRC u zvaničnom saopštenju.

U generalnom plasmanu Brin je bio na sedmoj poziciji sa 84 boda. Hrvatski reli planiran je da se vozi od 20. do 23. aprila, ali ostaje da se vidi hoće li se to i dogoditi posle ove tragične nesreće. Inače, njih dvojica su pre desetak dana preživeli nesreću u Portugalu kada u se prevrnuli, pogledate kako je to tada izgledalo