U odbojkaškim derbijima u četvrfinalnoj seriji prvenstva Srbije videli smo sjajnu odbojku, ali nažaolost će sve to biti u senci skandala.

Izvor: MN Press

Partizan je u neizvesnoj četvrtfinalnoj seriji uspeo da savlada Crvenu zvezdu sa 2:1 u pobedama i da prođe u polufinale domaćeg prvenstva gde će igrati sa Radničkim. Ipak, odbojka je pala u drugi plan posle sukoba trenera dva tima. Bojan Janić i Nikola Matijašević su se verbalno sukobili na drugom meču koji je Crvena zvezda dobila, a na kraju je Matijašević čestitao prolaz igračima Partizana, ali ne i svom kolegi sa druge strane.

"Mislim da je Partizan zasluženo pobedio na ovom meču. Bili su bolji u napadu i u servisu. Videli smo i neke od limita koje ekipa poseduje, nažalost u nezgodnom trenutku, ali šta je tu je, samo mogu da čestitam igračima Partizana na pobedi", rekao je Matijašević.

On je ipak istakao da će se najviše od svega sećati uvreda koje je doživeo sa druge strane, a naglasio je i da mu je posle svega žao što se vratio u srpsku odbojku.

"Od svega što će me podsećati na ovaj tromeč sa Partizanom, to je ona druga utakmica koju smo dobili i gde sam doživeo ono što nisam doživeo nikad u životu. Da mi psuju i majku i oca i da mi prete... Razgovarao sam sa advokatom jer mi je još uvek nisam preboleo to što se desilo. Sad mi je donekle i žao što sam se vratio u srpsku odbojku ovih šest meseci jer sam video tu crnu i mračnu stranu. Da momci koji dolaze i koji imaju neku budućnost u trenerskoj karijeri i koji su čak i u nacionalnom timu rade takve stvari i ne mogu da podnesu poraz. Mislim da je to velika katastrofa i ne znam kako to može da se reši. Još jednom čestitam igračima Partizana na plasmanu stvarno je bilo neizvesno i možda je i šteta što je ovaj duel bio u ovoj fazi, ali žreb je takav bio", završio je Matijašević.

Polufinalni susreti se igraju na dve dobijene utakmice i sastaće se Partizan i Radnički, a branlac titule Vojvodina će igrati sa Spartakom. Finalna serija se igra na tri dobijena meča.