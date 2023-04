Partizan i Crvena zvijezda se bore za prvo mjesto u ABA ligi i nakon jako teškog posla za oba rivala u prošlom kolu, sada ostaje još nekoliko utakmica u kojima će se boriti za tron. Ko će izaći kao pobednik?

Partizan i Crvena zvijezda Meridianbet nastavili su u ponedeljak veliku borbu za prvo mesto u ABA ligi koju vode čitave sezone! Iako je na mečevima oba "večita rivala" bilo neizvesnosti, na kraju smo ostali na istom kao i pre ovog kola.

Crno-beli su se ceo meč mučili sa upornim FMP-om u Železniku, ali su na kraju pobedili, dok je Zvezda zamalo prokockala ogromnu prednost u meču sa Megom, ali je i ona stigla do trijumfa. Partizan je prvi na tabeli sa 21 pobedom, Crvena zvezda ga prati sa 19, a na dva kola pre kraja prvenstva oba tima zbog odloženih mečeva imaju još tri, odnosno četiri meča da odigraju do kraja regularnog dela ABA lige.

Potom kreće plej-of, a svaki meč beogradskih rivala biće itekako ozbiljno ispraćen do kraja ligaškog dela, jer se zna koliko domaći teren znači u plej-ofu i šta bi ta jedna pobeda više mogla da donese!

Partizan ima dve pobede više od najvećeg rivala uz odigran meč više, ali problem crno-belima pravi što su lošiji u međusobnom skoru. To znači da u slučaju istog broja pobeda na kraju sezone Crvena zvezda uzima prvo mesto i to praktično ne ostavlja crno-belima prostor za kiks. Do kraja sezone imaju dva meča u "redovnim" kolima, pa tako nakon gostovanja Monaku u Evroligi igraju sa Igokeom na domaćem terenu u ponedeljak, a pošto završe sa regularnim delom Evrolige duelom sa Panatinaikosom čekaju ih dva jako teška gostovanja. Prvo crno-beli idu na noge Zadru, a potom igraju zaostali meč u "Morači" protiv Budućnosti. Nema mesta kiksu, a raspored izgleda ovako:

10.04 Partizan – Igokea

17.04 Zadar – Partizan

22.04 Budućnost – Partizan

Crvena zvezda je porazima od Partizana i Cibone u uzastopnim kolima u ABA ligi sebi napravila ogroman problem. Pao je tim Duška Ivanovića i porazom u Zagrebu predao tron crno-belima i sada se nadaju da bi neko do kraja regularnog dela ABA lige mogao da savlada njihovog rivala i tako im da šansu da se vrate na vrh. Prvo dolazi meč sa Olimpijakosom u četvrtak, a zatim i duel sa Borcem u Čačku u ABA ligi. Evroliga se završava utakmicom sa Fenerbahčeom, a zatim sledi dočekivanje Splita, pa meč sa Mornarom u "Topolici". Čeka se i susret sa Cedevita Olimpijom za kraj. Može li se do prvog mesta? Nažalost po crveno-bele oni se ne pitaju, a raspored im izgleda ovako: