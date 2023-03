Nekadašnji golman Crvene zvezde prisetio se kada je pre više od decenije na stadionu Partizana driblao Ivicu Ilieva.

Kažu da su golmani neka posebna sorta. Da su kao i ostali, ne bi im kretnja bila ograničena samo na 16 metara. Neki žele da šutiraju slobodne udarce, drugi vole da igraju kao treći štoper... Boban Bajković je voleo da "zalomi" i predribla protivničkog igrača, ali njegov najpoznatiji dribling - onaj ispod juga stadiona JNA protiv Ivice Ilieva - nije bio njegova ideja. To je palo na pamet Robertu Prosinečkom, koji mu je u Beogradu oživeo karijeru.

Stigao je sa Cetinja u Crvenu zvezdu kao dečak, da ostvari sve snove koje je sačao kada je prvi put navukao rukavice i stao među stative Lovćena. Uspeo je Boban Bajković nakon godina muka, pozajmica i čekanja šanse iz trećeg plana. Postao je prvi golman Crvene zvezde i na kraju dočekao titulu u najtežem periodu crveno-bele istorije. Sve to bilo je protkano epitetom nestašnog momka koji ga je pratio, ludostima na terenu i van njega, ali i uzajamnom ljubavlju sa navijačima koja nije bila mala. Setio se toga Bajko u emisiji "Asovi Marakane", na zvaničnom kanalu Crvene zvezde.

"Zašto sam ja driblao? Zato što sam imao navijače iza sebe, da sam izgubio loptu ništa se ne bi desilo. Kaže Robi jednom prilikom 'Danas je derbi, došla je publika, moraš da zalomiš'. On onako, pola u šali, pola ozbiljno priča to. Kaže on meni 'Znaš zašto oni dolaze? Zbog tebe i mene. Danas zalomi'. Ja kažem da hoću, a Vladan Lukić stoji iza i kaže 'Ni slučajno!'. Sportski direktor Ivan Adžić i predsednik Lukić me odvoje u stranu i kažu 'Pusti Robija, danas ne smemo da izgubimo, nemoj da rizikuješ'. Pomislio sam u sebi 'Ma, Robi je moj Bog, ja slušam njega'. Prvi kontakt, Tošić mi vraća neku loptu na JNA i Ivica Iliev se zaleće, ja kao da ću da ispucam, on odlete na jug i 15 minuta nisu mogli da ga vrate. Onda i neki drugi igrač, pa je Mažić svirao faul nada mnom. Ja se okrećem ka Robiju, on pokazuje palac gore i smeje se", ispričao je Boban Bajković.

Meč Crvene zvezde i Partizana o kojem priča Boban Bajković odigrao se krajem aprila 2011. godine na Partizanovom stadionu, a u trenucima kada je čuveni dribling izvedem crno-beli su napadali ka jugu. Duško Tošić je vratio loptu ka Bajkoviću koji je predriblao Ilieva, a zatim u duelu sa Princom Tejgom - inače strelcem jedinog gola na tom meču - dobio faul od glavnog arbitra. I mala ispravka, to nije bio Milorad Mažić već Slobodan Veselinović. Pogledajte tu situaciju na 02:32 ovog snimka: