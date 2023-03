Direktor turnira u Majamiju ima neke teške uspomene kada su mečevi sa Novakom u pitanju, ali se ipak nada da će Srbin zaigrati na turnirima u SAD.

Izvor: YouTube/screenshot/Tennis Channel

Novak Đoković će i definitivno propustiti turnir u Majamiju koji se igra od naredne nedelje, a to je i zvanično saopštio Džejms Blejk. Nekada uspešni teniser i bivši četvrti reket sveta istakao je da je uprava turnira u Majamiju uradila sve da se dozvoli ulazak Srbina u SAD, ali da u tome nisu uspeli.

Mnogi su podržali Novaka u nameri da dođe u Ameriku pa tako i guverner savezne države Florida Ron DeSantis koji je čak predlagao da Srbin dođe na Floridu brodom jer mu je navodno to dozvoljeno američkim zakonom! Novinari kojima je Džejms Blejk otkrio da Novak neće moći da nastupi u Majamiju morali su da pitaju da li postoji neka mogućnost da Novak preko Bahama brodom dođe na Floridu!

"O čoveče, ostaviću to tebi, verujem da imaš mnogo više veza, ja ne mogu da dovezem brod ovde, ne mogu da se bavim takvim stvarima. Mi smo završili sa svim opcijama za koje mi znamo i koje možemo da iskoristimo", rekao je uz osmeh Džejms Blejk.

On je istakao da se nada da će Novak zaigrati u Americi ove godine, a kao mesta na kojima ga očekuje je istakao Sinsinati i US Open. Turnir u Sinsinatiju je na programu od 13. do 20. avgusta, a US Open se igra od 28. avgusta do 10. septembra.

"Nadamo se da će Novak ponovo zaigrati u Majamiju naredne godine i nadamo se da će igrati na svim kasnijim turnirima u Americi uključujući Sinsinati i US Open. Ja volim tenis, volim sport i hoću da vidim najbolje tenisere kako se takmiče na najvećim turnirima kada su zdravi i sposobni da igraju", istakao je Blejk.

Blejk je inače u karijeri igrao tri puta sa Novakom i sva tri puta je poražen. Jednom baš u Majamiju, jednom na US Openu, a najbolniji poraz karijere doživeo je upravo od srpskog tenisera 2008. godine kada ga je sa 6:3, 7:6 Đoković savadao u meču za bronzu na Olimpijskim igrama u Pekingu.