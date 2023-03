Novak Đoković je konačno saznao šta se dešava sa njegovim naporima da uđe u Ameriku i zaigra u Indijan Velsu.

Gotovo je, više nema nade, Novak Đoković definitivno propušta i masters u Majamiju! Sada se o tome zvanično oglasio nekada uspješni teniser, a sada direktor ovog mastersa Džejms Blejk koji je otkrio da je ugašena svaka nada da će najbolji teniser sveta nastupiti na ovom takmičenu.

Otkrio je da je rukovodstvo turnira na čelu sa njim pokušalo sve, ali da nije uspjelo da izdejstvuje da vlasti Sjedinjenih Američkih Država izdaju posebnu dozvolu srpskom teniseru i puste ga u državu.

"Očigledno da mi kao jedan od najvećih turnira na svijetu želimo da ovdje igraju najbolji teniseri na svijetu. Uradili smo sve što smo mogli, pričali smo sa Vladom, ali to je sada izvan naših ruku. Naravno da bi voljeli da je on tu, ali desio se isti rezultat kao i u Indijan Velsu. Tomi Has (direktor turnira u Indijan Velsu prim. aut.) je takođe uradio sve što je mogao. Probali smo da omogućimo Novaku Đokoviću da dobije izuzeće, ali to nije bilo moguće", istakao je Džejms Blejk.

Novak Đoković ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države jer nije vakcinisan i takva politika će se nastaviti još neko vrijeme, ali za sada je sigurno da će makar moći da nastupa na US Openu. Velika se bura digla u američkoj javnosti oko ovog pitanja i sve više tenisera, navijača i javnih ličnosti je na Novakovoj strani, pa je tako i guverner Floride pokušao da javno utiče na predsjednika Džoa Bajdena da pusti Novaka da igra. Turniri u Indijan Velsu i Majamiju bi ga dočekali raširenih ruku, ali su ga propisi sprečili da se pojavi na terenu.

"Naravno da bi voljeli da ga imamo ovdje, on je naš najveći šampion. Osvojio je ovaj turnir šest puta. Nažalost, sve ovo je mnogo iznad mojih moći", zaključio je na kraju svog obraćanja Džejms Blejk,

Pošto nije stigao u Ameriku i ceo mart ne može da igra tenis Novaku koji je nedavno proslavio 380. nedelju na vrhu ATP liste preti padanje sa prvog mjesta! Da bi se to desilo Karlos Alkaraz mora da osvoji turnir u Indijan Velsu na kome je stigao do polufinala. U polufinalnom meču koji je zakazan za oko 23 časa igra sa Italijanom Janikom Sinerom, a u drugom polufinalu se sastaju zahuktali Danil Medvedev i domaći teniser Frensis Tijafo.