Trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, u intervjuu za Sport klub otkrio da Nole i dalje planira put u SAD.

Novak Đoković nije odustao od puta na turnir u Majamiju (od 19. marta do 2. aprila). To je u intervjuu za Sport klub otkrio njegov trener, Goran Ivanišević. "Nije se odustalo (od Majamija). To je njemu u glavi, želi da igra. Ja bih voleo da ga puste, bilo bi to dobro i za njega i za tenis, ali nije smak sveta i ako ga ne puste", rekao je Ivanišević.