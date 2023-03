Novak Đoković nije poput drugih tenisera koji gledaju "samo svoja posla". Smatra da kao najveći svih vremena ima odgovornost prema tenisu.

Izvor: Profimedia/Juergen Hasenkopf

Teniser Novak Đoković već godinama "vodi rat" sa ATP organizacijom i to teško da će se promijeniti u skorijoj budućnosti. Dugo je Đoković bio na čelu ATP savjeta igrača i pokušavao je da svoj uticaj iskoristi tako da teniseri slabijeg ranga dobiju veća prava i više novca, međutim vrlo brzo je "protjeran" i osnovao je svoju PTPA organizaciju koja je sve popularnija i koja bi mogla da pomrsi račune ATP. To im se naravno ne sviđa, ali Đoković nema namjeru da odstupi ni za milimetar...

Tako je i u Dubaiju, gdje je prošao u četvrtfinale turnira, sasvim otvoreno govorio na ovu temu i poručio je da mora da se razgovara o novim stvarima u tenisu gdje u fokusu moraju da budu igrači.

"Po mom mišljenju - sezona preduga i to već duže vrijeme govorim, posebno sad kad sam stariji nego prije deset godina. Mislim da možemo da reorganizujemo sezonu na bolji način. Malo je komplikovano, ali to je druga stvar. Ima mnogo interesa u svemu, prije svega tijela u tenisu koja odlučuju o kalendaru. Generalno, tenis je u boljoj poziciji, ali moramo da iskoristimo potencijal na globalnom nivou koji imamo. Ne koristimo ga do maksimuma", rekao je Đoković novinarima posle pobjede nad Griksporom.

"Ovo je jedan od najglobalnijih sportova, milioni ga gledaju. Kolektivno moramo bolje da uradimo na promociji tenisa. Ovo je popularan, istorijski sport. Marketinški i komercijalni nije ni blizu drugim globalnim sportovima".

Đoković je istakao da njegova organizacija PTPA sada ima potpunu infrastrukturu koja pokriva sve potrebne aspekte za jednu dobru organizaciju, a ističe da je svrha njihovog postojanja da "služe igračima". On i ne želi podjele u sportu, ali je evidentno da se to dešava kada svi ne rade ka istom cilju.

"Nama na vrhu ide dobro, naravno. Ne mogu da se žalim što se mene tiče. Ali govorim u ime onih nisko rangiranih koji se muče. PTPA je igračka organizacija, ali bi trebalo da bude globalna za sve. Pokušavao sam da pričam sa rukovodećim tijelima i organizacijama, da se udružimo i riješimo ovo zajedno. Nažalost, to se još nije desilo. Nadam se da hoće jer podjele nisu nešto za šta se PTPA zalaže. Želimo jedinstvo, da predstavimo glasove više igrača koji se ne čuju, koji ne možete tako često da čujete ili vidite. Oni su većina, mi smo manjina. Nas 100-150. Imate na desetine hiljada drugih. Moramo da napravimo bolji sistem, da se može bolje živjeti od toga. Ako ste 200. na svijetu, ne možete da putujete sa trenerom. Idete sami. To nije dovoljno dobro“, zaključio je Đoković svoje izlaganje.