Najbolji teniser sveta siguran da je bolji od generacija koje nameravaju da ga skinu sa trona.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nastavlja pohod ka tituli u Dubaiju - svojoj trećoj u 2023. godini. Nakon što se mučio u prvom kolu protiv Tomaša Mahača iz Češke, u drugoj rundi pregazio je Talona Grikspora iz Holandije. Protivniku koji mu je do sada samo jednom bio rival prepustio je tek pet gemova, pa iako je Grikspor momak koji igra tenis karijere u ovom trenutku neizvesnosti nije bilo.

Na svoj način je Novak Đoković prokomentarisao tu situaciju na kraju susreta, u prvoj izjavi posle izborenog plasmana u četvrtfinale prestižnog turnira iz serije 500. Nakon što je objasnio koliko je dobro igrao danas, otkrio je i da se ne plaši mlađih tenisera, onih koji mnogo napreduju kako bi mogli da ga ugroze!

"Sjajno veče za mene, juče sam se dosta mučio, ali sam večeras od samog početka bio oštar. Bio sam kvalitetniji igrač nego sinoć. Poslednji gemovi nisu bili baš sjajni. Zadovoljan sam igrom i onim što sam uradio na terenu, sve ide u dobrom pravcu. Mnogo sam bliže svom najboljem nivou nego što sam bio juče. Nisam očekivao da ću biti ovoliko dobar. Svaki dan je nova prilika da napredujem i drago mi je što se to desilo. Igrali smo samo jednom do sada, on ima veoma snažne udarce i trudi se da diktira tempo njima. On je jedan od onih koji su najviše napredovali na turu... Nova generacija dolazi, ali ja se ne bojim", rekao je Đoković.

Podsećamo, Đoković je pobedom nad Griksporom izborio mesto među osam najboljih igrača na turniru u Dubaiju, a protivnik će mu biti bolji iz okršaja kvalifikanta Kotova i petog nosioca Hurkača. Taj meč igra se kasnije večeras, a pretpostavlja se da će Novak Đoković sutra igrati u sličnom terminu kao u sredu, tokom večernje sesije.