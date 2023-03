Rafael Nadal će ispasti iz najboljih 10 na ATP listi i to bi moglo da prouzrokuje da se sa Novakom Đokovićem ne sretne u finalu Ronal Garosa.

Izvor: Profimedia

Španski teniser Rafael Nadal morao je da odustane od "američke turneje" zbog povrede i tako ga ove godine nećemo gledati u Indijan Velsu i Majamiju. Nadal je i prošle godine odustao od Majamija zbog povrede, dok je na Indijan Velsu igrao finale, pa to znači da će do kraja marta ostati bez 600 bodova na ATP listi. To će dovesti do tektonskih pomeranja pošto će Nadal tada ispasti iz TOP10, prvi put posle 18 godina!

Verovali ili ne, Nadal je poslednji put još u aprilu 2005. godine bio van najboljih deset igrača planete, odnosno od kada je "zakoračio" u ovaj svet - nije ga napuštao. Sada će se to neminovno desiti i moglo bi da mu pokvari planove za deo sezone na "šljaci" za koji se uveliko sprema...

Dobro je poznato da Rafael Nadal najbolje igra u "prolećnom" delu sezone kada su na redu turniri na šljaci, s naglaskom na Rolan Garos na kome je 14 puta bio šampion, međutim ovoga puta bi mogao da ima nikad teži put upravo zbog loše pozicije na ATP listi. U teoriji, Nadal bi mogao da padne i "iza 13. mesta", što bi napravilo pravi bum u Parizu pod uslovom da svi ostali teniseri budu spremni...

Na primer, ako bi Novak Đoković ostao prvi na ATP listi do žreba za Rolan Garos, a nema razloga da tako ne bude, onda bi već u četvrtom kolu mogao da "naleti" na Rafaela Nadala, ako do tada ne uđe u najboljih 12 na svetu. Naravno, pod uslovom da su u istom delu žreba...

To bi zaista bilo nikad teže četvrto kolo grend slema, iz ugla obojice, pošto bi sigurno i Đoković i Nadal najradije voleli da se sretnu u finalu. Njihovo rivalstvo, najveće u istoriji tenisa, donelo nam je mnoge nezaboravne mečeve na Rolan Garosu i pamtimo da je Nadal do sada dobijao finala, dok je Đoković jedini koji je dva puta uspevao da pobedi Rafu u njegovoj "drugoj kući" u Parizu - oba puta u polufinalima.

"Kad bih voleo da igram sa Nadalom? Rolan Garos, finale. Mislim da bismo se složili i on i ja danas, da nam neko garantuje da ćemo igrati finale, mislim da bismo se složili. On je definitivno moj najveći rival, ne samo zbog količine mečeva koje smo odigrali, to je rivalstvo koje broji najviše mečeva u istoriji bilo kog rivalstva. Sa druge strane, i generacijski smo blizu, odrasli smo na neki način zajedno kroz juniorske turnire. On je sa druge strane ranije počeo da beleži rezultate i uz Federera je igrač koji je na mene najviše uticao", istakao je Novak Đoković na nedavnoj konferenciji za medije, ali mu želja najverovatnije neće biti ispunjena.

Podsetimo, predstojeći Rolan Garos, koji se igra od 28. maja do 11. juna, biće poseban i zato što će Đoković i Nadal na njemu pokušati da dođu do 23. grend slema, ujedno i teniskog rekorda.